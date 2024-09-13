Гришина пояснила, чому в Україні хочуть скасувати медалі у школах

На виготовлення медалей для випускників шкіл в Україні витратили 5,7 мільйона гривень. Натомість надалі ці кошти хочуть спрямовувати для стипендій учнів та підтримки ЗСУ.

Це прокоментувала народна депутатка Юлія Гришина в ефірі День.LIVE у п'ятницю, 13 вересня.

Золоті та срібні медалі у школах

Комітет Верховної Ради з питань освіти і науки рекомендував скасувати у школах виготовлення і вручення золотих та срібних медалей державного зразка. Водночас відмова від медалей допоможе зекономити кошти держбюджету, а найкращих учнів будуть нагороджувати відзнаками.

За словами нардепки, цьогоріч на виготовлення медалей було передбачено 5,7 мільйона гривень, тому і було вирішено переглянути використання цих коштів на щось більш доцільне.

"Ми не скасовували ні срібні, ні золоті медалі. Сам факт відзнаки залишається і про нього далі буде вказівка в документах після завершення здобуття освіти", — пояснила Гришина.