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Гришина пояснила, чому в Україні хочуть скасувати медалі у школах

Гришина пояснила, чому в Україні хочуть скасувати медалі у школах

13 вересня 2024 р. 16:25

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16:54 Приклад мужності — як ветеран ЗСУ відновлюється після протезування в США

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16:25 Гришина пояснила, чому в Україні хочуть скасувати медалі у школах

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13:00 Дозвіл на удари вглиб Росії та контрнаступ росіян на Курщині — ефір День.LIVE

Text

12:49 Це шлях до тоталітаризму — експерт пояснив чим відеонагляд в Україні небезпечний

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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11:49 Шкідники у військовій формі — нардеп Мазурашу заявив, що працівники ТЦК мають відрізнятися від ЗСУ

Text

10:43 Братчук назвав кількість росіян, які могли б бути біля Покровська, якби не Курська операція

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09:27 Наступ росіян на Курщині — чи досягли якихось успіхів окупанти

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08:30 Юрист пояснив, як перехожі мають реагувати, коли бачать бійку з військовими

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На виготовлення медалей для випускників шкіл в Україні витратили 5,7 мільйона гривень. Натомість надалі ці кошти хочуть спрямовувати для стипендій учнів та підтримки ЗСУ.

Це прокоментувала народна депутатка Юлія Гришина в ефірі День.LIVE у п'ятницю, 13 вересня.

Золоті та срібні медалі у школах

Комітет Верховної Ради з питань освіти і науки рекомендував скасувати у школах виготовлення і вручення золотих та срібних медалей державного зразка. Водночас відмова від медалей допоможе зекономити кошти держбюджету, а найкращих учнів будуть нагороджувати відзнаками.

За словами нардепки, цьогоріч на виготовлення медалей було передбачено 5,7 мільйона гривень, тому і було вирішено переглянути використання цих коштів на щось більш доцільне.

"Ми не скасовували ні срібні, ні золоті медалі. Сам факт відзнаки залишається і про нього далі буде вказівка в документах після завершення здобуття освіти", — пояснила Гришина.

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Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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