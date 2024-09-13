Гришина объяснила, почему в Украине хотят отменить медали в школах

На изготовление медалей для выпускников школ в Украине потратили 5,7 миллионов гривен. В дальнейшем же эти средства хотят направлять для стипендий учеников и поддержки ВСУ.

Это прокомментировала народный депутат Юлия Гришина в эфире День.LIVE в пятницу, 13 сентября.

Золотые и серебряные медали в школах

Комитет Верховной Рады по вопросам образования и науки рекомендовал упразднить в школах изготовление и вручение золотых и серебряных медалей государственного образца. В то же время, отказ от медалей поможет сэкономить средства госбюджета, а лучших учеников будут награждать отличиями.

По словам нардепа, на изготовление медалей в этом году было предусмотрено 5,7 миллиона гривен, поэтому и было решено пересмотреть использование этих средств на нечто более целесообразное.

"Мы не отменяли ни серебряные, ни золотые медали. Сам факт отличия остается и о нем будет дальше указание в документах после завершения получения образования", — объяснила Гришина.