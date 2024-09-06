Головні заяви Сирського щодо ситуації на фронті та перезавантаження Кабміну — ефір Ранок.LIVE

Верховна Рада призначила вісім нових міністрів, а Президент України Володимир Зеленський зустрінеться з канцлером Німеччини Олафом Шольцем.

Про це і не тільки поговорять в ефірі Ранок.LIVE, який розпочнеться о 08:00.

Ефір Ранок.LIVE 6 вересня

Ведучі Ольга Волкова та Віталій Прудиус під час ефіру обговорять низку тем, серед яких: призначення Верховною Радою вісьмох нових міністрів, зустріч Зеленського з Шольцом та головні заяви Головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського.

Гостями ефіру Ранок.LIVE будуть:

Гості ефіру:

Денис Попович, військовий аналітик;

Сергій Євтушок, нардеп від фракції "Батьківщина";

Григорій Перепелиця, заступник директора Інституту зовнішньополітичних досліджень;

Георгій Мазурашу, нардеп від фракції "Слуга народу";

Олександр Юрченко нардеп від партії "Відновлення України";

Іван Лозовий, юрист-міжнародник;

Руслан Горбенко, нардеп від фракції "Слуга народу";

Олег Дунда, нардеп від фракції "Слуга народу";

Андрій Рева, міністр соціальної політики (2016-2019 р.р.).