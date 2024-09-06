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Головні заяви Сирського щодо ситуації на фронті та перезавантаження Кабміну — ефір Ранок.LIVE

Головні заяви Сирського щодо ситуації на фронті та перезавантаження Кабміну — ефір Ранок.LIVE

06 вересня 2024 р. 08:00

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08:00Головні заяви Сирського щодо ситуації на фронті та перезавантаження Кабміну — ефір Ранок.LIVE

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17:50 Штурм Покровська, полонені з Курської області та звільнення Кулеби — ефір Вечір.LIVE

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17:13 Чому громадський транспорт Києва спричиняє затори — ексрадник Кличка назвав проблему

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15:23 Мельничук повідомив, коли львів'яни попрощаються з жертвами російського удару по місту

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13:57Ремонт закінчують – у скільки мільйонів обійшлася киянам аварія метро

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13:52 Щоб не засиджувалися — нардеп пояснив доцільність кадрових змін в уряді

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13:24 Майор ЗСУ пояснив, чому військовозобов'язані бояться іти до армії

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18:00Головний залізничний вокзал у Львові стане першим в Україні безбарʼєрним — деталі

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10:28 Нардеп заявив, що ТЦК вбудовують у машини РЕБ для глушіння зв'язку

Text

10:00 Євтушок заявив, що в Україні заморозили 20 млрд доларів на захист енергооб'єктів

Text

08:00 Головні заяви Сирського щодо ситуації на фронті та перезавантаження Кабміну — ефір Ранок.LIVE

5 вересня 2024
Text

18:16 Метро на Троєщину — ексрадник Кличка звинуватив владу столиці в обмані киян

Text

17:50 Штурм Покровська, полонені з Курської області та звільнення Кулеби — ефір Вечір.LIVE

Text

17:13 Чому громадський транспорт Києва спричиняє затори — ексрадник Кличка назвав проблему

Text

15:23 Мельничук повідомив, коли львів'яни попрощаються з жертвами російського удару по місту

Text

13:57 Ремонт закінчують – у скільки мільйонів обійшлася киянам аварія метро

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

13:52 Щоб не засиджувалися — нардеп пояснив доцільність кадрових змін в уряді

Text

13:24 Майор ЗСУ пояснив, чому військовозобов'язані бояться іти до армії

Верховна Рада призначила вісім нових міністрів, а Президент України Володимир Зеленський зустрінеться з канцлером Німеччини Олафом Шольцем.

Про це і не тільки поговорять в ефірі Ранок.LIVE, який розпочнеться о 08:00.

Ефір Ранок.LIVE 6 вересня

Ведучі Ольга Волкова та Віталій Прудиус під час ефіру обговорять низку тем, серед яких: призначення Верховною Радою вісьмох нових міністрів, зустріч Зеленського з Шольцом та головні заяви Головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського.

Гостями ефіру Ранок.LIVE будуть: 

Гості ефіру: 

  • Денис Попович, військовий аналітик;
  • Сергій Євтушок, нардеп від фракції "Батьківщина";
  • Григорій Перепелиця, заступник директора Інституту зовнішньополітичних досліджень;
  • Георгій Мазурашу, нардеп від фракції "Слуга народу";
  • Олександр Юрченко нардеп від партії "Відновлення України";
  • Іван Лозовий, юрист-міжнародник;
  • Руслан Горбенко, нардеп від фракції "Слуга народу";
  • Олег Дунда, нардеп від фракції "Слуга народу";
  • Андрій Рева, міністр соціальної політики (2016-2019 р.р.).

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10:32 Забарний назвав найталановитішого гравця Динамо і пророкує йому топові чемпіонати

10:29 Окупанти підійшли майже впритул — який вигляд має Мирноград на Донеччині

10:22 В Одесі чоловік вистрілив у перехожого та втік — поліція почала розслідування

10:08 Шукала працівників в окупаційну адміністрацію — на Харківщині судитимуть колаборантку

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

10:00 У Дніпропетровській області пролунали вибухи

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Text

08:00 Головні заяви Сирського щодо ситуації на фронті та перезавантаження Кабміну — ефір Ранок.LIVE

5 вересня 2024
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18:16 Метро на Троєщину — ексрадник Кличка звинуватив владу столиці в обмані киян

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17:50 Штурм Покровська, полонені з Курської області та звільнення Кулеби — ефір Вечір.LIVE

Text

17:13 Чому громадський транспорт Києва спричиняє затори — ексрадник Кличка назвав проблему

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15:23 Мельничук повідомив, коли львів'яни попрощаються з жертвами російського удару по місту

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13:57 Ремонт закінчують – у скільки мільйонів обійшлася киянам аварія метро

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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13:52 Щоб не засиджувалися — нардеп пояснив доцільність кадрових змін в уряді

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