Головні заяви Сирського щодо ситуації на фронті та перезавантаження Кабміну — ефір Ранок.LIVE

Верховна Рада призначила вісім нових міністрів, а Президент України Володимир Зеленський зустрінеться з канцлером Німеччини Олафом Шольцем.
Про це і не тільки поговорять в ефірі Ранок.LIVE, який розпочнеться о 08:00.
Ефір Ранок.LIVE 6 вересня
Ведучі Ольга Волкова та Віталій Прудиус під час ефіру обговорять низку тем, серед яких: призначення Верховною Радою вісьмох нових міністрів, зустріч Зеленського з Шольцом та головні заяви Головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського.
Гостями ефіру Ранок.LIVE будуть:
Гості ефіру:
- Денис Попович, військовий аналітик;
- Сергій Євтушок, нардеп від фракції "Батьківщина";
- Григорій Перепелиця, заступник директора Інституту зовнішньополітичних досліджень;
- Георгій Мазурашу, нардеп від фракції "Слуга народу";
- Олександр Юрченко нардеп від партії "Відновлення України";
- Іван Лозовий, юрист-міжнародник;
- Руслан Горбенко, нардеп від фракції "Слуга народу";
- Олег Дунда, нардеп від фракції "Слуга народу";
- Андрій Рева, міністр соціальної політики (2016-2019 р.р.).