Главные заявления Сырского по ситуации на фронте и перезагрузке Кабмина — эфир Ранок.LIVE

Верховная Рада назначила восемь новых министров, а Президент Украины Владимир Зеленский встретится с канцлером Германии Олафом Шольцем.

Об этом и не только поговорят в эфире Ранок.LIVE, который начнется в 08:00.

Эфир Утро.LIVE 6 сентября

Ведущие Ольга Волкова и Виталий Прудиус во время эфира обсудят ряд тем, среди которых: назначение Верховной Радой восьми новых министров, встреча Зеленского с Шольцом и главные заявления Главнокомандующего ВСУ Александра Сырского.

Гостями эфира Ранок.LIVE будут:

Гости эфира:

Денис Попович, военный аналитик;

Сергей Евтушок, нардеп от фракции "Батьківщина";

Григорий Перепелица, заместитель директора Института внешнеполитических исследований;

Георгий Мазурашу, нардеп от фракции "Слуга народу";

Александр Юрченко нардеп от партии "Відновлення України";

Иван Лозовой, юрист-международник;

Руслан Горбенко, нардеп от фракции "Слуга народу";

Олег Дунда, нардеп от фракции "Слуга народу";

Андрей Рева, министр социальной политики (2016-2019 г.г.).