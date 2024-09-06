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Главные заявления Сырского по ситуации на фронте и перезагрузке Кабмина — эфир Ранок.LIVE

Главные заявления Сырского по ситуации на фронте и перезагрузке Кабмина — эфир Ранок.LIVE

6 сентября 2024 г. 8:00

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08:00Главные заявления Сырского по ситуации на фронте и перезагрузке Кабмина — эфир Ранок.LIVE

5 сентября 2024
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18:16 Метро на Троещину — экс-советник Кличко обвинил столичную власть в обмане киевлян

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17:50 Штурм Покровска, пленные из Курской области и увольнение Кулебы — эфир Вечір.LIVE

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17:13 Почему общественный транспорт Киева вызывает пробки — экс-советник Кличко назвал проблему

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15:23 Мельничук сообщил, когда львовяне простятся с жертвами российского удара по городу

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13:57Ремонт заканчивают – во сколько миллионов обошлась киевлянам авария метро

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13:52 Чтобы не засиживались, нардеп объяснил целесообразность кадровых изменений в правительстве.

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13:24 Майор ВСУ объяснил, почему военнообязанные боятся идти в армию

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13:00 Путин снова хочет переговоров, свет осенью и зимой и ситуация под Курском — эфир День.LIVE

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12:29 Исторически принадлежат Украине — историк высказался о Брянской и Курской областях России

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18:00Главный железнодорожный вокзал во Львове станет первым в Украине безбарьерным — детали

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08:00 Главные заявления Сырского по ситуации на фронте и перезагрузке Кабмина — эфир Ранок.LIVE

5 сентября 2024
Text

18:16 Метро на Троещину — экс-советник Кличко обвинил столичную власть в обмане киевлян

Text

17:50 Штурм Покровска, пленные из Курской области и увольнение Кулебы — эфир Вечір.LIVE

Text

17:13 Почему общественный транспорт Киева вызывает пробки — экс-советник Кличко назвал проблему

Text

15:23 Мельничук сообщил, когда львовяне простятся с жертвами российского удара по городу

Text

13:57 Ремонт заканчивают – во сколько миллионов обошлась киевлянам авария метро

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

13:52 Чтобы не засиживались, нардеп объяснил целесообразность кадровых изменений в правительстве.

Text

13:24 Майор ВСУ объяснил, почему военнообязанные боятся идти в армию

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13:00 Путин снова хочет переговоров, свет осенью и зимой и ситуация под Курском — эфир День.LIVE

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12:29 Исторически принадлежат Украине — историк высказался о Брянской и Курской областях России

Верховная Рада назначила восемь новых министров, а Президент Украины Владимир Зеленский встретится с канцлером Германии Олафом Шольцем.

Об этом и не только поговорят в эфире Ранок.LIVE, который начнется в 08:00.

Эфир Утро.LIVE 6 сентября

Ведущие Ольга Волкова и Виталий Прудиус во время эфира обсудят ряд тем, среди которых: назначение Верховной Радой восьми новых министров, встреча Зеленского с Шольцом и главные заявления Главнокомандующего ВСУ Александра Сырского.

Гостями эфира Ранок.LIVE будут:

Гости эфира:

  • Денис Попович, военный аналитик;
  • Сергей Евтушок, нардеп от фракции "Батьківщина";
  • Григорий Перепелица, заместитель директора Института внешнеполитических исследований;
  • Георгий Мазурашу, нардеп от фракции "Слуга народу";
  • Александр Юрченко нардеп от партии "Відновлення України";
  • Иван Лозовой, юрист-международник;
  • Руслан Горбенко, нардеп от фракции "Слуга народу";
  • Олег Дунда, нардеп от фракции "Слуга народу";
  • Андрей Рева, министр социальной политики (2016-2019 г.г.).

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08:41 Оккупанты ударили ракетами по Харьковщине — среди пострадавших есть ребенок

08:39 Враг беспилотниками атаковал Львовскую область — обломки российского дрона вызвали пожар

08:32 Эксперты МАГАТЭ будут наблюдать за ключевыми энергообъектами Украины

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

08:31 Дуров впервые прокомментировал свое задержание во Франции

08:30 Получение повестки по почте в Украине — сколько времени для явки в ТЦК

08:28 Украинцы должны приготовиться — обнародованы осенние цены на ЖКУ

08:14 Более 1100 военных и 70 единиц техники — в Генштабе обнародовали обновленные потери врага

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5 сентября 2024
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18:16 Метро на Троещину — экс-советник Кличко обвинил столичную власть в обмане киевлян

Text

17:50 Штурм Покровска, пленные из Курской области и увольнение Кулебы — эфир Вечір.LIVE

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17:13 Почему общественный транспорт Киева вызывает пробки — экс-советник Кличко назвал проблему

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15:23 Мельничук сообщил, когда львовяне простятся с жертвами российского удара по городу

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13:57 Ремонт заканчивают – во сколько миллионов обошлась киевлянам авария метро

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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