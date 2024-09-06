Главные заявления Сырского по ситуации на фронте и перезагрузке Кабмина — эфир Ранок.LIVE

Верховная Рада назначила восемь новых министров, а Президент Украины Владимир Зеленский встретится с канцлером Германии Олафом Шольцем.
Об этом и не только поговорят в эфире Ранок.LIVE, который начнется в 08:00.
Эфир Утро.LIVE 6 сентября
Ведущие Ольга Волкова и Виталий Прудиус во время эфира обсудят ряд тем, среди которых: назначение Верховной Радой восьми новых министров, встреча Зеленского с Шольцом и главные заявления Главнокомандующего ВСУ Александра Сырского.
Гостями эфира Ранок.LIVE будут:
Гости эфира:
- Денис Попович, военный аналитик;
- Сергей Евтушок, нардеп от фракции "Батьківщина";
- Григорий Перепелица, заместитель директора Института внешнеполитических исследований;
- Георгий Мазурашу, нардеп от фракции "Слуга народу";
- Александр Юрченко нардеп от партии "Відновлення України";
- Иван Лозовой, юрист-международник;
- Руслан Горбенко, нардеп от фракции "Слуга народу";
- Олег Дунда, нардеп от фракции "Слуга народу";
- Андрей Рева, министр социальной политики (2016-2019 г.г.).