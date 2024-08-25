Гендиректор освітньої мережі А+ пояснила основну проблему профтехосвіти в Україні

Генеральний директор освітньої мережі А+ Тетяна Шаповалова вважає, що без підтримки професійної технічної освіти Україна залишиться без робітників. Вона зазначила, що в нашій державі жодна освітня реформа не була доведена до кінця.

Таку думку Шаповалова висловила в інтерв'ю Новини.LIVE у суботу, 24 серпня.

Освітні реформи ніколи не закінчуються

На думку Шаповалової, освітні реформи в Україні — це процес, який триває протягом усього життя і ніколи не закінчується.

"Я в освіті з 2000 року, і я ще жодного разу не бачила завершення жодної освітньої реформи", — пояснила свою думку гендиректор.

Шаповалова підтримала намагання держави звернути більше уваги до професійно-технічної освіти.

Вона вказала, що зараз ситуація не на найкращому рівні. До того ж така освіта має погану репутацію серед підлітків.