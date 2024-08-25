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Гендиректор образовательной сети А+ объяснила основную проблему профтехобразования в Украине

Гендиректор образовательной сети А+ объяснила основную проблему профтехобразования в Украине

25 августа 2024 г. 0:06

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Генеральный директор образовательной сети А+ Татьяна Шаповалова считает, что без поддержки профессионального технического образования Украина останется без рабочих. Она отметила, что в нашем государстве ни одна образовательная реформа не была доведена до конца.

Такое мнение Шаповалова высказала в интервью Новини.LIVE в субботу, 24 августа.

Образовательные реформы никогда не заканчиваются

По мнению Шаповаловой, образовательные реформы в Украине — это процесс, который длится всю жизнь и никогда не заканчивается.

"Я в образовании с 2000 года, и я еще ни разу не видела завершения никакой образовательной реформы", — объяснила свое мнение гендиректор.

Шаповалова поддержала попытку государства обратить больше внимания к профессионально-техническому образованию.

Она указала, что сейчас ситуация не на самом лучшем уровне. К тому же, такое образование имеет плохую репутацию среди подростков.

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