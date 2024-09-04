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Фріс заявив, що відставка Малюськи була несподіванкою — він пояснив причину

Фріс заявив, що відставка Малюськи була несподіванкою — він пояснив причину

04 вересня 2024 р. 09:43

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09:43 Фріс заявив, що відставка Малюськи була несподіванкою — він пояснив причину

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09:43 Фріс заявив, що відставка Малюськи була несподіванкою — він пояснив причину

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08:00 Російська атака по Львову та масове звільнення міністрів — ефір Ранок.LIVE

Text

05:47 Чи чекають Україну катастрофічні наслідки в енергетиці — нардеп Кучеренко дав відповідь

3 вересня 2024
Text

17:50 Російський удар по Полтаві та візит Путіна до Монголії — ефір Вечір.LIVE

Text

16:28 В Третій штурмовій заявили, що ЗСУ налагодили систему виявлення та знищення сил ворога

Text

15:33 У Третій штурмовій розповіли про результат контрнаступальної операції на Харківщині

Text

14:54 Експерт з енергетики Корольчук спрогнозував, коли стабілізується ситуація зі світлом

Text

13:14 Замість копійки будуть "шаги" — експерт відповів чи обтяжить держбюджет така зміна

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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13:00 Окупанти оточують ЗСУ під Покровськом та термінова заява Путіна — ефір День.LIVE

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Міністр юстиції Денис Малюська написав заяву про звільнення з посади. Водночас ця новина стала несподіванкою для українців.

Про це заявив народний депутат Ігор Фріс в ефірі Ранок.LIVE.

Кадрові зміни в міністерствах

За словами Фріса, Зеленський анонсував кадрові зміни в Україні ще у серпні. Відомо, що вони торкнуться не лише уряду, а й Офісу президента. 

Депутат зауважив, що відставка Малюськи стала для нього неприємним сюрпризом.

"Ми чекали відповідні заяви відверто кажучи, але була несподіванка звільнення міністра юстиції, тому що Денис Малюська сумлінно працював з нашим комітетом і підкомітетом з першого дня каденції. І працював п'ять років", — зазначив Фріс.

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10:58 Чекав на прихід окупантів — СБУ затримала колишнього міліціонера, який допомагав ФСБ РФ

10:53 США звинувачують шістьох лідерів ХАМАС у смертельних атаках на Ізраїль

10:51 Нардеп заявив про необхідність змінити формат навчання у закладах

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

10:44 Ціни на оренду квартир різко зросли — де і як змінилась вартість житла

10:40 Пенсіонери отримають надбавки в вересні — хто має право на додаткові виплати

10:32 "Міграційний табір" або паспорт — росіяни змушують українців на ТОТ отримати громадянство РФ

10:30 У Польщі заявили про "напружену" ніч для своєї ППО через російську атаку на Україну

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05:47 Чи чекають Україну катастрофічні наслідки в енергетиці — нардеп Кучеренко дав відповідь

3 вересня 2024
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17:50 Російський удар по Полтаві та візит Путіна до Монголії — ефір Вечір.LIVE

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16:28 В Третій штурмовій заявили, що ЗСУ налагодили систему виявлення та знищення сил ворога

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15:33 У Третій штурмовій розповіли про результат контрнаступальної операції на Харківщині

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Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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