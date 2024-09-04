Фріс заявив, що відставка Малюськи була несподіванкою — він пояснив причину

Міністр юстиції Денис Малюська написав заяву про звільнення з посади. Водночас ця новина стала несподіванкою для українців.

Про це заявив народний депутат Ігор Фріс в ефірі Ранок.LIVE.

Кадрові зміни в міністерствах

За словами Фріса, Зеленський анонсував кадрові зміни в Україні ще у серпні. Відомо, що вони торкнуться не лише уряду, а й Офісу президента.

Депутат зауважив, що відставка Малюськи стала для нього неприємним сюрпризом.

"Ми чекали відповідні заяви відверто кажучи, але була несподіванка звільнення міністра юстиції, тому що Денис Малюська сумлінно працював з нашим комітетом і підкомітетом з першого дня каденції. І працював п'ять років", — зазначив Фріс.