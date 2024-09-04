Фрис заявил, что отставка Малюськи была неожиданностью — он объяснил причину

Министр юстиции Денис Малюська написал заявление об увольнении с должности. В то же время, эта новость стала неожиданностью для украинцев.

Об этом заявил народный депутат Игорь Фрис в эфире Ранок.LIVE.

Кадровые изменения в министерствах

По словам Фриса, Зеленский анонсировал кадровые изменения в Украине еще в августе. Известно, что они затронут не только правительство, но и Офис президента.

Депутат отметил, что отставка Малюськи стала для него неприятным сюрпризом.

"Мы ждали соответствующие заявления откровенно говоря, но была неожиданность увольнения министра юстиции, потому что Денис Малюська добросовестно работал с нашим комитетом и подкомитетом с первого дня каденции. И работал пять лет", — отметил Фрис.