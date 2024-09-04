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Фрис заявил, что отставка Малюськи была неожиданностью — он объяснил причину

Фрис заявил, что отставка Малюськи была неожиданностью — он объяснил причину

4 сентября 2024 г. 9:43

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16:28 В Третьей штурмовой заявили, что ВСУ наладили систему обнаружения и уничтожения сил врага

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15:33 В Третьей штурмовой рассказали о результате контрнаступательной операции в Харьковской области

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14:54 Эксперт по энергетике Корольчук спрогнозировал, когда стабилизируется ситуация со светом

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13:14 Вместо копейки будут "шаги" — эксперт ответил обременит ли госбюджет такое изменение

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Министр юстиции Денис Малюська написал заявление об увольнении с должности. В то же время, эта новость стала неожиданностью для украинцев.

Об этом заявил народный депутат Игорь Фрис в эфире Ранок.LIVE.

Кадровые изменения в министерствах

По словам Фриса, Зеленский анонсировал кадровые изменения в Украине еще в августе. Известно, что они затронут не только правительство, но и Офис президента.

Депутат отметил, что отставка Малюськи стала для него неприятным сюрпризом.

"Мы ждали соответствующие заявления откровенно говоря, но была неожиданность увольнения министра юстиции, потому что Денис Малюська добросовестно работал с нашим комитетом и подкомитетом с первого дня каденции. И работал пять лет", — отметил Фрис.

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10:53 США обвиняют шестерых лидеров ХАМАС в смертельных атаках на Израиль

10:51 Нардеп заявил о необходимости изменить формат обучения в заведениях

10:44 Цены на аренду квартир резко выросли — где и как изменилась стоимость жилья

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

10:40 Пенсионеры получат надбавки в сентябре — кто имеет право на дополнительные выплаты

10:32 "Миграционный лагерь" или паспорт — россияне заставляют украинцев на ВТО получить гражданство РФ

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16:28 В Третьей штурмовой заявили, что ВСУ наладили систему обнаружения и уничтожения сил врага

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