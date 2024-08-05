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F-16 увійшли в стрій та єгипетські найманці в лавах окупантів — ефір День.LIVE

F-16 увійшли в стрій та єгипетські найманці в лавах окупантів — ефір День.LIVE

05 серпня 2024 р. 13:00

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13:00 F-16 увійшли в стрій та єгипетські найманці в лавах окупантів — ефір День.LIVE

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13:00 F-16 увійшли в стрій та єгипетські найманці в лавах окупантів — ефір День.LIVE

Text

11:13 Купувати авто під час війни не перша необхідність — нардеп пояснив введення податку на розкіш

Text

08:00 Презентація перших F-16 в Україні та знищення російського підводного човна — ефір Ранок.LIVE

4 серпня 2024
Text

21:33 Акція "Free Azov" у Києві — сотні киян вийшли підтримати військовополонених

Text

17:30 Журналіст Кисельов назвав причину наміру Путіна повернути до Росії особливо небезпечного терориста

Text

16:08 Помста за чоловіків і дітей — як жінки з Бучі тренуються у лавах ЗСУ

3 серпня 2024
Text

19:10 Щоб так поводитися, потрібен досвід — Фейгін про підозрюваного у вбивстві Фаріон

Text

17:44 Спочатку свист, а за секунду все в склі — хірург з Охматдиту пригадав атаку РФ по лікарні

Text

17:30 Лікар з найвідомішого у світі фото "Охматдиту" вперше відреагував на фейки про себе

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17:23 Масштабний обмін в'язнями між Заходом та РФ — Кисельов відмітив важливу деталь

Американські винищувачі F-16 вже увійшли у стрій Військово-повітряних сил України, а в російській армії зафіксували появу єгипетських найманців в боях у Вовчанську Харківської області. Водночас президент Володимир Зеленський хоче обговорити з НАТО коаліцію для перехоплення ракет над Україною.

Про все це й не тільки в ефірі День.LIVE о 13:00.

Ефір День.LIVE

Запрошені гості студії:

Гості сьогоднішнього ефіру:

  • виконавчий директор та експерт економічного дискусійного клубу Олег Пендзин;
  • політичний аналітик Вʼячеслав Потапенко;
  • речник Оперативно-тактичного угруповання "Харків" Віталій Саранцев;
  • соціолог Андрій Єременко.

Дискусійні теми ефіру:

  • S&P знизило кредитний рейтинг України до вибіркового дефолту;
  •  з 2013-2023 рр. народжуваність в Україні знизилася вп'ятеро;
  •  77% нових компаній у Польщі належать українцям;
  • Українські F-16 отримали новітні засоби захисту від ворожих ракет;
  • Зеленський хоче обговорити з НАТО коаліцію для перехоплення ракет над Україною;
  • Донецька ОВА оголосила про примусову евакуацію сотень дітей;
  • СБУ нейтралізувала масштабну агентурну мережу ФСБ, що діяла у шести областях України;
  • Росія кидає найманців з Єгипту у бої за Вовчанськ;
  • Суд у Львові сьогодні розгляне апеляцію по справі підозрюваного у вбивстві Фаріон. 

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13:02 Чому Росія не поспішає повертати українських полонених — пояснення Координаційного штабу

13:01 Рижикова пробилася до півфіналу олімпійського турніру прямо із втішного забігу

13:01 На Олімпіаді в Парижі виявили незвичайного "шкідника", який псував кабель у фанзоні

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

13:00 Українцям підвищили зарплати — у кого найбільше зросли доходи

12:57 На Прикарпатті через службову недбалість судили працівника ТЦК — він завдав збитків на 1,5 млн грн

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