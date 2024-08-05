F-16 увійшли в стрій та єгипетські найманці в лавах окупантів — ефір День.LIVE

Американські винищувачі F-16 вже увійшли у стрій Військово-повітряних сил України, а в російській армії зафіксували появу єгипетських найманців в боях у Вовчанську Харківської області. Водночас президент Володимир Зеленський хоче обговорити з НАТО коаліцію для перехоплення ракет над Україною.

Про все це й не тільки в ефірі День.LIVE о 13:00.

Ефір День.LIVE

Запрошені гості студії:

Гості сьогоднішнього ефіру:

виконавчий директор та експерт економічного дискусійного клубу Олег Пендзин;

політичний аналітик Вʼячеслав Потапенко;

речник Оперативно-тактичного угруповання "Харків" Віталій Саранцев;

соціолог Андрій Єременко.

Дискусійні теми ефіру:

S&P знизило кредитний рейтинг України до вибіркового дефолту;

з 2013-2023 рр. народжуваність в Україні знизилася вп'ятеро;

77% нових компаній у Польщі належать українцям;

Українські F-16 отримали новітні засоби захисту від ворожих ракет;

Зеленський хоче обговорити з НАТО коаліцію для перехоплення ракет над Україною;

Донецька ОВА оголосила про примусову евакуацію сотень дітей;

СБУ нейтралізувала масштабну агентурну мережу ФСБ, що діяла у шести областях України;

Росія кидає найманців з Єгипту у бої за Вовчанськ;

Суд у Львові сьогодні розгляне апеляцію по справі підозрюваного у вбивстві Фаріон.