F-16 увійшли в стрій та єгипетські найманці в лавах окупантів — ефір День.LIVE

Американські винищувачі F-16 вже увійшли у стрій Військово-повітряних сил України, а в російській армії зафіксували появу єгипетських найманців в боях у Вовчанську Харківської області. Водночас президент Володимир Зеленський хоче обговорити з НАТО коаліцію для перехоплення ракет над Україною.
Про все це й не тільки в ефірі День.LIVE о 13:00.
Ефір День.LIVE
Запрошені гості студії:
Гості сьогоднішнього ефіру:
- виконавчий директор та експерт економічного дискусійного клубу Олег Пендзин;
- політичний аналітик Вʼячеслав Потапенко;
- речник Оперативно-тактичного угруповання "Харків" Віталій Саранцев;
- соціолог Андрій Єременко.
Дискусійні теми ефіру:
- S&P знизило кредитний рейтинг України до вибіркового дефолту;
- з 2013-2023 рр. народжуваність в Україні знизилася вп'ятеро;
- 77% нових компаній у Польщі належать українцям;
- Українські F-16 отримали новітні засоби захисту від ворожих ракет;
- Зеленський хоче обговорити з НАТО коаліцію для перехоплення ракет над Україною;
- Донецька ОВА оголосила про примусову евакуацію сотень дітей;
- СБУ нейтралізувала масштабну агентурну мережу ФСБ, що діяла у шести областях України;
- Росія кидає найманців з Єгипту у бої за Вовчанськ;
- Суд у Львові сьогодні розгляне апеляцію по справі підозрюваного у вбивстві Фаріон.