F-16 вошли в строй и египетские наемники в рядах оккупантов — эфир День.LIVE

Американские истребители F-16 уже вошли в строй Военно-воздушных сил Украины, а в российской армии зафиксировали появление египетских наемников в боях в Волчанске Харьковской области. В то же время, президент Владимир Зеленский хочет обсудить с НАТО коалицию для перехвата ракет над Украиной.
Обо всем этом и не только в эфире День.LIVE в 13:00.
Эфир День.LIVE
Приглашенные гости студии:
Гости сегодняшнего эфира:
- исполнительный директор и эксперт экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин;
- политический аналитик Вячеслав Потапенко;
- спикер Оперативно-тактической группировки "Харьков" Виталий Саранцев;
- социолог Андрей Еременко.
Дискуссионные темы эфира:
- S&P понизило кредитный рейтинг Украины до выборочного дефолта;
- с 2013-2023 гг. рождаемость в Украине снизилась в пять раз;
- 77% новых компаний в Польше принадлежат украинцам;
- Украинские F-16 получили новейшие средства защиты от вражеских ракет;
- Зеленский хочет обсудить с НАТО коалицию для перехвата ракет над Украиной;
- Донецкая ОГА объявила о принудительной эвакуации сотен детей;
- СБУ нейтрализовала масштабную агентурную сеть ФСБ, действовавшую в шести областях Украины;
- Россия бросает наемников из Египта в бои за Волчанск;
- Суд во Львове сегодня рассмотрит апелляцию по делу подозреваемого в убийстве Фарион.