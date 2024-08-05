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F-16 вошли в строй и египетские наемники в рядах оккупантов — эфир День.LIVE

F-16 вошли в строй и египетские наемники в рядах оккупантов — эфир День.LIVE

5 августа 2024 г. 13:00

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14:06 Нардеп Мазурашу прокомментировал скандал в черновицком ТЦК

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13:00 F-16 вошли в строй и египетские наемники в рядах оккупантов — эфир День.LIVE

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11:13 Покупать авто во время войны не первая необходимость — нардеп объяснил введение налога на роскошь

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08:00 Презентация первых F-16 в Украине и уничтожение российской подлодки — эфир Ранок.LIVE

4 августа 2024
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21:33 Акция "Free Azov" в Киеве — сотни киевлян вышли поддержать военнопленных

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17:30 Журналист Киселев назвал причину намерения Путина вернуть в Россию особо опасного террориста

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16:08 Месть за мужчин и детей — как женщины из Бучи тренируются в рядах ВСУ

3 августа 2024
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19:10 Чтобы так себя вести, нужен опыт — Фейгин о подозреваемом в убийстве Фарион

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17:44 Сначала свист, а через секунду все в стекле — хирург из Охматдета вспомнил атаку РФ по больнице

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17:30 Врач из самого известного в мире фото "Охматдета" впервые отреагировал на фейки о себе

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18:00Главный железнодорожный вокзал во Львове станет первым в Украине безбарьерным — детали

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14:06 Нардеп Мазурашу прокомментировал скандал в черновицком ТЦК

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13:00 F-16 вошли в строй и египетские наемники в рядах оккупантов — эфир День.LIVE

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11:13 Покупать авто во время войны не первая необходимость — нардеп объяснил введение налога на роскошь

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08:00 Презентация первых F-16 в Украине и уничтожение российской подлодки — эфир Ранок.LIVE

4 августа 2024
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21:33 Акция "Free Azov" в Киеве — сотни киевлян вышли поддержать военнопленных

Text

17:30 Журналист Киселев назвал причину намерения Путина вернуть в Россию особо опасного террориста

Text

16:08 Месть за мужчин и детей — как женщины из Бучи тренируются в рядах ВСУ

3 августа 2024
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19:10 Чтобы так себя вести, нужен опыт — Фейгин о подозреваемом в убийстве Фарион

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17:44 Сначала свист, а через секунду все в стекле — хирург из Охматдета вспомнил атаку РФ по больнице

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17:30 Врач из самого известного в мире фото "Охматдета" впервые отреагировал на фейки о себе

Американские истребители F-16 уже вошли в строй Военно-воздушных сил Украины, а в российской армии зафиксировали появление египетских наемников в боях в Волчанске Харьковской области. В то же время, президент Владимир Зеленский хочет обсудить с НАТО коалицию для перехвата ракет над Украиной.

Обо всем этом и не только в эфире День.LIVE в 13:00.

Эфир День.LIVE

Приглашенные гости студии:

Гости сегодняшнего эфира:

  • исполнительный директор и эксперт экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин;
  • политический аналитик Вячеслав Потапенко;
  • спикер Оперативно-тактической группировки "Харьков" Виталий Саранцев;
  • социолог Андрей Еременко.

Дискуссионные темы эфира:

  • S&P понизило кредитный рейтинг Украины до выборочного дефолта;
  • с 2013-2023 гг. рождаемость в Украине снизилась в пять раз;
  • 77% новых компаний в Польше принадлежат украинцам;
  • Украинские F-16 получили новейшие средства защиты от вражеских ракет;
  • Зеленский хочет обсудить с НАТО коалицию для перехвата ракет над Украиной;
  • Донецкая ОГА объявила о принудительной эвакуации сотен детей;
  • СБУ нейтрализовала масштабную агентурную сеть ФСБ, действовавшую в шести областях Украины;
  • Россия бросает наемников из Египта в бои за Волчанск;
  • Суд во Львове сегодня рассмотрит апелляцию по делу подозреваемого в убийстве Фарион.

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Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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