F-16 вошли в строй и египетские наемники в рядах оккупантов — эфир День.LIVE

Американские истребители F-16 уже вошли в строй Военно-воздушных сил Украины, а в российской армии зафиксировали появление египетских наемников в боях в Волчанске Харьковской области. В то же время, президент Владимир Зеленский хочет обсудить с НАТО коалицию для перехвата ракет над Украиной.

Обо всем этом и не только в эфире День.LIVE в 13:00.

Эфир День.LIVE

Приглашенные гости студии:

Гости сегодняшнего эфира:

исполнительный директор и эксперт экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин;

политический аналитик Вячеслав Потапенко;

спикер Оперативно-тактической группировки "Харьков" Виталий Саранцев;

социолог Андрей Еременко.

Дискуссионные темы эфира:

S&P понизило кредитный рейтинг Украины до выборочного дефолта;

с 2013-2023 гг. рождаемость в Украине снизилась в пять раз;

77% новых компаний в Польше принадлежат украинцам;

Украинские F-16 получили новейшие средства защиты от вражеских ракет;

Зеленский хочет обсудить с НАТО коалицию для перехвата ракет над Украиной;

Донецкая ОГА объявила о принудительной эвакуации сотен детей;

СБУ нейтрализовала масштабную агентурную сеть ФСБ, действовавшую в шести областях Украины;

Россия бросает наемников из Египта в бои за Волчанск;

Суд во Львове сегодня рассмотрит апелляцию по делу подозреваемого в убийстве Фарион.