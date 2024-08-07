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Евакуація з Курська та важливий наказ Зеленського — ефір Вечір.LIVE

Евакуація з Курська та важливий наказ Зеленського — ефір Вечір.LIVE

07 серпня 2024 р. 17:50

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17:50 Евакуація з Курська та важливий наказ Зеленського — ефір Вечір.LIVE

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17:36 Український військовий прокоментував заворушення в Курській області

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14:53 Військове керівництво розглядає можливість демобілізації та регулярних ротацій

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14:28 Нардеп відповів, чи демобілізують молодих військових у разі заборони мобілізації до 25 років

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13:36 Камельчук пояснив, чому до ЗСУ потрапляє неякісна продукція

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13:00Збиття російського Мі-8 та бої в Курській області — ефір День.LIVE

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12:09 Братчук прокоментував інформацію, що США нібито заборонили Україні бити по літаках РФ

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08:00 Що відбувається в Курській області та нова заява "Азову" — ефір Ранок.LIVE

6 серпня 2024
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17:50 Підготовка зустрічі Зеленського з Путіним та прорив ЗСУ до Курська — ефір Вечір.LIVE

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14:13 Нардеп розкрив деталі масштабних корупційних схем під час публічних закупівель

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18:00Головний залізничний вокзал у Львові стане першим в Україні безбарʼєрним — деталі

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17:50 Евакуація з Курська та важливий наказ Зеленського — ефір Вечір.LIVE

Text

17:36 Український військовий прокоментував заворушення в Курській області

Text

14:53 Військове керівництво розглядає можливість демобілізації та регулярних ротацій

Text

14:28 Нардеп відповів, чи демобілізують молодих військових у разі заборони мобілізації до 25 років

Text

13:36 Камельчук пояснив, чому до ЗСУ потрапляє неякісна продукція

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

13:00 Збиття російського Мі-8 та бої в Курській області — ефір День.LIVE

Text

12:09 Братчук прокоментував інформацію, що США нібито заборонили Україні бити по літаках РФ

Text

08:00 Що відбувається в Курській області та нова заява "Азову" — ефір Ранок.LIVE

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17:50 Підготовка зустрічі Зеленського з Путіним та прорив ЗСУ до Курська — ефір Вечір.LIVE

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14:13 Нардеп розкрив деталі масштабних корупційних схем під час публічних закупівель

Сьогодні у середу, 7 серпня, будемо обговорювати цілу низку цікавих та актуальних питань. Зокрема прокоментуємо перебіг операції Збройних сил України у Курській області та подальше згасання наступу росіян.

Подивитися ефір можна на 17.50 за посиланням.

Про що ефір

Сьогоднішній день багатий на важливі події:

  • Буданов: Наступ росіян затягнувся, піде на спад за півтора-два місяці;
  • Військова операція у Курській області: у місцевої влади та Міноборони РФ розійшлися версії про ситуацію в регіоні;
  • Зеленський підписав закони про продовження мобілізації та воєнного стану;
  • США перекинули винищувачі на базу на Близькому Сході в очікуванні нападу Ірану;
  • Бійці ГУР уночі висадилися на Тендрівській косі: атакували росіян та виконали секретне завдання;
  • З'ясували причину смерті полоненого військового "Азову" Іщенка в російському СІЗО — травма грудної клітини.

Гості сьогоднішнього ефіру:

  • голова Спілки споживачів комунальних послуг Олег Попенко;
  • військовий аналітик Денис Попович;
  • журналіст, політичний аналітик Олександр Бригинець;
  • голова штабного благодійного фонду Третьої штурмової бригади Олег Петренко;
  • політолог Володимир Фесенко;
  • полковник ЗСУ в запасі, військовий експерт Роман Світан.

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18:04 Відстрочка для родичів загиблих — хто втратив таке право

17:59 На "Дія.Освіта" стартував освітній серіал "Гранти для ветеранів" — що він пропонує

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

17:55 Грозовий фронт накриє кілька областей — синоптики показали карту негоди на завтра

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