Евакуація з Курська та важливий наказ Зеленського — ефір Вечір.LIVE

Сьогодні у середу, 7 серпня, будемо обговорювати цілу низку цікавих та актуальних питань. Зокрема прокоментуємо перебіг операції Збройних сил України у Курській області та подальше згасання наступу росіян.

Подивитися ефір можна на 17.50 за посиланням.

Про що ефір

Сьогоднішній день багатий на важливі події:

Буданов: Наступ росіян затягнувся, піде на спад за півтора-два місяці;

Військова операція у Курській області: у місцевої влади та Міноборони РФ розійшлися версії про ситуацію в регіоні;

Зеленський підписав закони про продовження мобілізації та воєнного стану;

США перекинули винищувачі на базу на Близькому Сході в очікуванні нападу Ірану;

Бійці ГУР уночі висадилися на Тендрівській косі: атакували росіян та виконали секретне завдання;

З'ясували причину смерті полоненого військового "Азову" Іщенка в російському СІЗО — травма грудної клітини.

Гості сьогоднішнього ефіру:

голова Спілки споживачів комунальних послуг Олег Попенко;

військовий аналітик Денис Попович;

журналіст, політичний аналітик Олександр Бригинець;

голова штабного благодійного фонду Третьої штурмової бригади Олег Петренко;

політолог Володимир Фесенко;

полковник ЗСУ в запасі, військовий експерт Роман Світан.