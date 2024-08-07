Евакуація з Курська та важливий наказ Зеленського — ефір Вечір.LIVE

Сьогодні у середу, 7 серпня, будемо обговорювати цілу низку цікавих та актуальних питань. Зокрема прокоментуємо перебіг операції Збройних сил України у Курській області та подальше згасання наступу росіян.
Подивитися ефір можна на 17.50 за посиланням.
Про що ефір
Сьогоднішній день багатий на важливі події:
- Буданов: Наступ росіян затягнувся, піде на спад за півтора-два місяці;
- Військова операція у Курській області: у місцевої влади та Міноборони РФ розійшлися версії про ситуацію в регіоні;
- Зеленський підписав закони про продовження мобілізації та воєнного стану;
- США перекинули винищувачі на базу на Близькому Сході в очікуванні нападу Ірану;
- Бійці ГУР уночі висадилися на Тендрівській косі: атакували росіян та виконали секретне завдання;
- З'ясували причину смерті полоненого військового "Азову" Іщенка в російському СІЗО — травма грудної клітини.
Гості сьогоднішнього ефіру:
- голова Спілки споживачів комунальних послуг Олег Попенко;
- військовий аналітик Денис Попович;
- журналіст, політичний аналітик Олександр Бригинець;
- голова штабного благодійного фонду Третьої штурмової бригади Олег Петренко;
- політолог Володимир Фесенко;
- полковник ЗСУ в запасі, військовий експерт Роман Світан.