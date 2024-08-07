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Эвакуация из Курска и важный приказ Зеленского — эфир Вечір.LIVE

Эвакуация из Курска и важный приказ Зеленского — эфир Вечір.LIVE

7 августа 2024 г. 17:50

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17:50 Эвакуация из Курска и важный приказ Зеленского — эфир Вечір.LIVE

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17:36 Украинский военный прокомментировал беспорядки в Курской области

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14:53 Военное руководство рассматривает возможность демобилизации и регулярных ротаций

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14:28 Нардеп ответил, демобилизуют ли молодых военных в случае запрета мобилизации до 25 лет

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13:36 Камельчук объяснил, почему в ВСУ попадает некачественная продукция

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13:00Сбитие российского Ми-8 и бои в Курской области — эфир День.LIVE

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12:09 Братчук прокомментировал информацию, что США якобы запретили Украине бить по самолетам РФ

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08:00 Что происходит в Курской области и новое заявление "Азова" — эфир Ранок.LIVE

6 августа 2024
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17:50 Подготовка встречи Зеленского с Путиным и прорыв ВСУ к Курску — эфир Вечір.LIVE

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14:13 Нардеп раскрыл детали масштабных коррупционных схем во время публичных закупок

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18:00Главный железнодорожный вокзал во Львове станет первым в Украине безбарьерным — детали

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17:50 Эвакуация из Курска и важный приказ Зеленского — эфир Вечір.LIVE

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17:36 Украинский военный прокомментировал беспорядки в Курской области

Text

14:53 Военное руководство рассматривает возможность демобилизации и регулярных ротаций

Text

14:28 Нардеп ответил, демобилизуют ли молодых военных в случае запрета мобилизации до 25 лет

Text

13:36 Камельчук объяснил, почему в ВСУ попадает некачественная продукция

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13:00 Сбитие российского Ми-8 и бои в Курской области — эфир День.LIVE

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12:09 Братчук прокомментировал информацию, что США якобы запретили Украине бить по самолетам РФ

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08:00 Что происходит в Курской области и новое заявление "Азова" — эфир Ранок.LIVE

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17:50 Подготовка встречи Зеленского с Путиным и прорыв ВСУ к Курску — эфир Вечір.LIVE

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14:13 Нардеп раскрыл детали масштабных коррупционных схем во время публичных закупок

Сегодня в среду, 7 августа, будем обсуждать целый ряд интересных и актуальных вопросов. В частности, прокомментируем ход операции Вооруженных сил Украины в Курской области и дальнейшее угасание наступления россиян.

Посмотреть эфир можно на 17.50 по ссылке.

О чем эфир

Сегодняшний день богат важными событиями:

  • Буданов: Наступление россиян затянулось, пойдет на убыль за полтора-два месяца;
  • Военная операция в Курской области: у местных властей и Минобороны РФ разошлись версии о ситуации в регионе;
  • Зеленский подписал законы о продлении мобилизации и военного положения;
  • США опрокинули истребители на базу на Ближнем Востоке в ожидании нападения Ирана;
  • Бойцы ГУР ночью высадились на Тендровской косе: атаковали россиян и выполнили секретную задачу;
  • Выяснили причину смерти пленного военного "Азова" Ищенко в российском СИЗО — травма грудной клетки.

Гости сегодняшнего эфира:

  • председатель Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко;
  • военный аналитик Денис Попович;
  • журналист, политический аналитик Александр Бригинец;
  • председатель штабного благотворительного фонда Третьей штурмовой бригады Олег Петренко;
  • политолог Владимир Фесенко;
  • полковник ВСУ в запасе, военный эксперт Роман Свитан.

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Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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