Эвакуация из Курска и важный приказ Зеленского — эфир Вечір.LIVE

Сегодня в среду, 7 августа, будем обсуждать целый ряд интересных и актуальных вопросов. В частности, прокомментируем ход операции Вооруженных сил Украины в Курской области и дальнейшее угасание наступления россиян.
Посмотреть эфир можно на 17.50 по ссылке.
О чем эфир
Сегодняшний день богат важными событиями:
- Буданов: Наступление россиян затянулось, пойдет на убыль за полтора-два месяца;
- Военная операция в Курской области: у местных властей и Минобороны РФ разошлись версии о ситуации в регионе;
- Зеленский подписал законы о продлении мобилизации и военного положения;
- США опрокинули истребители на базу на Ближнем Востоке в ожидании нападения Ирана;
- Бойцы ГУР ночью высадились на Тендровской косе: атаковали россиян и выполнили секретную задачу;
- Выяснили причину смерти пленного военного "Азова" Ищенко в российском СИЗО — травма грудной клетки.
Гости сегодняшнего эфира:
- председатель Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко;
- военный аналитик Денис Попович;
- журналист, политический аналитик Александр Бригинец;
- председатель штабного благотворительного фонда Третьей штурмовой бригады Олег Петренко;
- политолог Владимир Фесенко;
- полковник ВСУ в запасе, военный эксперт Роман Свитан.