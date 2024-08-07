Эвакуация из Курска и важный приказ Зеленского — эфир Вечір.LIVE

Сегодня в среду, 7 августа, будем обсуждать целый ряд интересных и актуальных вопросов. В частности, прокомментируем ход операции Вооруженных сил Украины в Курской области и дальнейшее угасание наступления россиян.

Посмотреть эфир можно на 17.50 по ссылке.

О чем эфир

Сегодняшний день богат важными событиями:

Буданов: Наступление россиян затянулось, пойдет на убыль за полтора-два месяца;

Военная операция в Курской области: у местных властей и Минобороны РФ разошлись версии о ситуации в регионе;

Зеленский подписал законы о продлении мобилизации и военного положения;

США опрокинули истребители на базу на Ближнем Востоке в ожидании нападения Ирана;

Бойцы ГУР ночью высадились на Тендровской косе: атаковали россиян и выполнили секретную задачу;

Выяснили причину смерти пленного военного "Азова" Ищенко в российском СИЗО — травма грудной клетки.

Гости сегодняшнего эфира:

председатель Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко;

военный аналитик Денис Попович;

журналист, политический аналитик Александр Бригинец;

председатель штабного благотворительного фонда Третьей штурмовой бригады Олег Петренко;

политолог Владимир Фесенко;

полковник ВСУ в запасе, военный эксперт Роман Свитан.