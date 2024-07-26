Енергетичний експерт підтвердив відключення на Південноукраїнській АЕС

Експерт з питань енергетики Геннадій Рябцев підтвердив, що на Південноукраїнській АЕС дійсно відбулося відключення енергоблоку, однак інцидентів, що б вплинули на радіаційну безпеку, не було. Він закликав до прозорості у висвітленні таких подій, критикуючи спроби приховати інформацію.

Про це він повідомив в ефірі День.LIVE у п'ятницю, 26 липня.

Що відбулося на Південноукраїнській АЕС

Рябцев заявив, що відключення енергоблока на Південноукраїнській АЕС дійсно відбулося. Він додав, що російський наратив — це те, що відбулося щось на станції.

"З точки зору функціонування енергоблоків, радіаційної безпеки, нормального функціонування атомної електростанції, як єдиного енергетичного об'єкта, тут ніяких інцидентів не відбулося", — сказав експерт.

Він зазначив, що важливо вести чесну розмову з громадянами України й не приховувати події, які відбуваються, навіть якщо вони негативні.

"Коли Міненерго починає замовчувати існування проблеми і починає, на мій погляд, брехати власним громадянам, то виникає питання заради чого існують ЗМІ", — заявив Рябцев.

Він зауважив, що казати про те, що нічого не відбулося і про те, що повідомлення, які з'явилися в Укренерго та низки профільних експертів, це російські наративи — неправильно.

"Вони не можуть транслювати російські наративи, оскільки є професіоналами своєї справи і патріотами України", — підсумував експерт з енергетики.

Раніше ми писали, що на Південноукраїнській АЕС протягом двох днів сталося три аварії — згоріли два трансформатори струму та один силовий.

Нардеп Ярослав Железняк заявив, що аварія на Південноукраїнській атомній електростанції дійсно була, а міністр енергетики Герман Галущенко намагався це приховати. Він називав інформацію в ЗМІ російським ІПСО.

Проте у Міненерго спростували заяви про аварію на АЕС. У міністерстві зазначили, що всі АЕС в Україні працюють у штатному режимі.