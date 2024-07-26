Энергетический эксперт подтвердил отключение на Южноукраинской АЭС

Эксперт по вопросам энергетики Геннадий Рябцев подтвердил, что на Южноукраинской АЭС действительно произошло отключение энергоблока, однако инцидентов, повлиявших на радиационную безопасность, не было. Он призвал к прозрачности в освещении подобных событий, критикуя попытки скрыть информацию.

Об этом он сообщил в эфире День.LIVE в пятницу, 26 июля.

Что произошло на Южноукраинской АЭС

Рябцев заявил, что отключение энергоблока на Южноукраинской АЭС действительно произошло. Он добавил, что российский нарратив – это то, что произошло что-то на станции.

"С точки зрения функционирования энергоблоков, радиационной безопасности, нормального функционирования атомной электростанции как единого энергетического объекта здесь никаких инцидентов не произошло" , — сказал эксперт.

Он отметил, что важно вести честный разговор с гражданами Украины и не скрывать происходящие события, даже если они отрицательные.

"Когда Минэнерго начинает умалчивать о существовании проблемы и начинает, на мой взгляд, врать собственным гражданам, то возникает вопрос ради чего существуют СМИ", — заявил Рябцев.

Он отметил, что говорить о том, что ничего не произошло и о том, что появившиеся у Укрэнерго сообщения и ряды профильных экспертов сообщения это российские нарративы — неправильно.

"Они не могут транслировать российские нарративы, поскольку являются профессионалами своего дела и патриотами Украины", — подытожил эксперт по энергетике.

Ранее мы писали, что на Южноукраинской АЭС в течение двух дней произошло три аварии — сгорели два трансформатора тока и один силовой.

Нардеп Ярослав Железняк заявил, что авария на Южноукраинской атомной электростанции действительно была, а министр энергетики Герман Галущенко пытался это скрыть. Он называл информацию в СМИ российским ИПСО.

Однако в Минэнерго опровергли заявления об аварии на АЭС. В министерстве отметили, что все АЭС в Украине работают в штатном режиме.