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Энергетический эксперт подтвердил отключение на Южноукраинской АЭС

Энергетический эксперт подтвердил отключение на Южноукраинской АЭС

26 июля 2024 г. 20:41

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Эксперт по вопросам энергетики Геннадий Рябцев подтвердил, что на Южноукраинской АЭС действительно произошло отключение энергоблока, однако инцидентов, повлиявших на радиационную безопасность, не было. Он призвал к прозрачности в освещении подобных событий, критикуя попытки скрыть информацию.

Об этом он сообщил в эфире День.LIVE в пятницу, 26 июля.

Что произошло на Южноукраинской АЭС

Рябцев заявил, что отключение энергоблока на Южноукраинской АЭС действительно произошло. Он добавил, что российский нарратив – это то, что произошло что-то на станции.

"С точки зрения функционирования энергоблоков, радиационной безопасности, нормального функционирования атомной электростанции как единого энергетического объекта здесь никаких инцидентов не произошло" , — сказал эксперт.

Он отметил, что важно вести честный разговор с гражданами Украины и не скрывать происходящие события, даже если они отрицательные.

"Когда Минэнерго начинает умалчивать о существовании проблемы и начинает, на мой взгляд, врать собственным гражданам, то возникает вопрос ради чего существуют СМИ", — заявил Рябцев.

Он отметил, что говорить о том, что ничего не произошло и о том, что появившиеся у Укрэнерго сообщения и ряды профильных экспертов сообщения это российские нарративы — неправильно.

"Они не могут транслировать российские нарративы, поскольку являются профессионалами своего дела и патриотами Украины", — подытожил эксперт по энергетике.

Ранее мы писали, что на Южноукраинской АЭС в течение двух дней произошло три аварии — сгорели два трансформатора тока и один силовой.

Нардеп Ярослав Железняк заявил, что авария на Южноукраинской атомной электростанции действительно была, а министр энергетики Герман Галущенко пытался это скрыть. Он называл информацию в СМИ российским ИПСО.

Однако в Минэнерго опровергли заявления об аварии на АЭС. В министерстве отметили, что все АЭС в Украине работают в штатном режиме.

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