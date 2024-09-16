Експертка з ЖКГ Ненно заявила про неминучість підвищення тарифів на обслуговування будинків

В Україні планується підвищення тарифів на обслуговування будинків. Йдеться про освітлення, роботу ліфтів та помпових станцій.

Про це заявила експертка з питань ЖКГ Кристина Ненно в ефірі День.LIVE.

Підвищення тарифів в Україні

За словами експертки, підвищення вартості обслуговування будинків неминуче: це стосуватиметься освітлення, роботи ліфтів та помпових станцій.

Ненно зауважила, що в ОСББ тарифи були ближчими до ринкових, але в містах-мільйонниках, де керують колишні ЖЕКи, ситуація гірша — тарифи низькі, а послуги неякісні.

"Не кажучи вже про опалювальний сезон, яка там промивка системи опалювальної? Вона взагалі відсутня", — сказала вона.

Ненно додала, що комплексна підготовка щодо внутрішньобудинкових мереж просто відсутня. Коли опалення дадуть по "непомитих трубах" — буде прорив за проривом.