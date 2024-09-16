Эксперт из ЖКХ Ненно заявила о неизбежности повышения тарифов на обслуживание домов

В Украине планируется повышение тарифов на обслуживание домов. Речь идет об освещении, работе лифтов и насосных станций.
Об этом заявила эксперт по вопросам ЖКХ Кристина Ненно в эфире День.LIVE.
Повышение тарифов в Украине
По словам эксперта, повышение стоимости обслуживания домов неизбежно: это касается освещения, работы лифтов и насосных станций.
Ненно заметила, что в ОСББ тарифы были ближе к рыночным, но в городах-миллионниках, где руководят бывшие ЖЭКи, ситуация хуже — тарифы низкие, а услуги некачественные.
"Не говоря уже об отопительном сезоне, какая там промывка системы отопительной? Она вообще отсутствует", — сказала она.
Ненно добавила, что комплексная подготовка по внутридомовым сетям просто отсутствует. Когда отопление дадут по "непомытым трубам" — будет прорыв за прорывом.