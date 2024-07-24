Експерт заявив, що влада має розуміти дисбаланс на ринку праці

Президент асоціації з міжнародного працевлаштування Василь Воскобойник заявив, що залучення мігрантів є важливим, але при цьому необхідно забезпечити збереження власного бізнесу. Він додав, що деякі підприємства можуть закритися через 2-3 місяці.

Про це він розповів в ефірі Вечір.LIVE.

Дисбаланс на ринку праці

Воскобойник заявив, що влада повинна усвідомлювати дисбаланс на ринку праці. Він підкреслив, що найголовнішим є питання — як повернути українців додому після війни. Друге питання — як зменшити масштаби трудової еміграції.

"Попереду в нас підвищення податків, невідомі часи, що буде електроенергією, у нас вже нестача робочих рук, а деякі представники бізнесу кажуть, що за 2-3 місяці будуть зупиняти виробництво, бо нема кому працювати", — заявив експерт.

Нагадаємо, через дефіцит працівників підприємства змушені залучати більше жінок, змінювати вимоги до працівників і переглядати зарплати. Попри те, що жінки активно залучаються на "традиційно чоловічі посади", дефіцит кадрів залишається проблемою.

Ми також повідомляли, що в Україні під час війни демографічна ситуація, зокрема дефіцит трудових ресурсів, негативно впливає на економіку та визначає подальшу динаміку її розвитку у майбутньому. Для зростання економіки країни необхідна певна кількість працівників, яких зараз бракує.