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Експерт заявив, що влада має розуміти дисбаланс на ринку праці

Експерт заявив, що влада має розуміти дисбаланс на ринку праці

24 липня 2024 р. 23:04

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23:04 Експерт заявив, що влада має розуміти дисбаланс на ринку праці

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20:08 Нардеп пояснив, як українцям вимикатимуть світло взимку

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Президент асоціації з міжнародного працевлаштування Василь Воскобойник заявив, що залучення мігрантів є важливим, але при цьому необхідно забезпечити збереження власного бізнесу. Він додав, що деякі підприємства можуть закритися через 2-3 місяці.

Про це він розповів в ефірі Вечір.LIVE.

Дисбаланс на ринку праці

Воскобойник заявив, що влада повинна усвідомлювати дисбаланс на ринку праці. Він підкреслив, що найголовнішим є питання — як повернути українців додому після війни. Друге питання — як зменшити масштаби трудової еміграції.

"Попереду в нас підвищення податків, невідомі часи, що буде електроенергією, у нас вже нестача робочих рук, а деякі представники бізнесу кажуть, що за 2-3 місяці будуть зупиняти виробництво, бо нема кому працювати", — заявив експерт.

Нагадаємо, через дефіцит працівників підприємства змушені залучати більше жінок, змінювати вимоги до працівників і переглядати зарплати. Попри те, що жінки активно залучаються на "традиційно чоловічі посади", дефіцит кадрів залишається проблемою.

Ми також повідомляли, що в Україні під час війни демографічна ситуація, зокрема дефіцит трудових ресурсів, негативно впливає на економіку та визначає подальшу динаміку її розвитку у майбутньому. Для зростання економіки країни необхідна певна кількість працівників, яких зараз бракує.

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22:35 Водіїв закликають негайно забрати три речі зі своїх авто через аномальну спеку

22:35 У Києві жінка викинула з вікна кішку — з'явилися нові подробиці інциденту

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

22:17 Години зі світлом на Одещині завтра — енергетики дали графіки відключень

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