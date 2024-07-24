Эксперт заявил, что власти должны понимать дисбаланс на рынке труда

Президент ассоциации по международному трудоустройству Василий Воскобойник заявил, что привлечение мигрантов важно, но при этом необходимо обеспечить сохранение собственного бизнеса. Он добавил, что некоторые предприятия могут закрыться через 2-3 месяца.

Об этом он рассказал в эфире Вечір.LIVE.

Дисбаланс на рынке труда

Воскобойник заявил, что власти должны осознавать дисбаланс на рынке труда. Он подчеркнул, что самым главным является вопрос — как вернуть украинцев домой после войны. Второй вопрос – как уменьшить масштабы трудовой эмиграции.

"Впереди у нас повышение налогов, неизвестные времена, что будет электроэнергией, у нас уже нехватка рабочих рук, а некоторые представители бизнеса говорят, что через 2-3 месяца будут останавливать производство, потому что некому работать", — заявил эксперт.

Напомним, из-за дефицита работников предприятия вынуждены привлекать больше женщин, изменять требования к работникам и пересматривать зарплаты. Несмотря на то, что женщины активно вовлекаются в "традиционно мужские должности", дефицит кадров остается проблемой.

Мы также сообщали, что в Украине во время войны демографическая ситуация, в частности, дефицит трудовых ресурсов, негативно влияет на экономику и определяет дальнейшую динамику ее развития в будущем. Для роста экономики страны необходимо определенное количество работников, которых сейчас не хватает.