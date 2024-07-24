Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Відео arrow Эксперт заявил, что власти должны понимать дисбаланс на рынке труда arrow
Эксперт заявил, что власти должны понимать дисбаланс на рынке труда

Эксперт заявил, что власти должны понимать дисбаланс на рынке труда

24 июля 2024 г. 23:04

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео
Text

23:04 Эксперт заявил, что власти должны понимать дисбаланс на рынке труда

Text

21:38 Какой будет зима в Украине и что планирует РФ — мнение нардепа

Text

20:08 Нардеп объяснил, как украинцам будут выключать свет зимой

Text

18:19 Гончаренко назвал причину, почему Верховная Рада пошла на каникулы

Text

17:50 Взрыв в Москве и план возвращения Крыма — эфир Вечір.LIVE

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

16:59 В Украине уже строятся саркофаги для защиты подстанций от обстрелов, — нардеп

Text

13:00 Шокирующее заявление Гаррис и взлом банковской системы в России — эфир День.LIVE

Text

10:26 Экономист объяснил, как приход "старых" кадров вредит эффективной реформе БЭБ

Text

08:00 Уступки территориями ради мира и блокирование трибуны Верховной Рады — эфир Ранок.LIVE

Text

02:45 Китай хочет завершения войны и, возможно, желает отстраниться от РФ

Text

18:00Главный железнодорожный вокзал во Львове станет первым в Украине безбарьерным — детали

Text

23:04 Эксперт заявил, что власти должны понимать дисбаланс на рынке труда

Text

21:38 Какой будет зима в Украине и что планирует РФ — мнение нардепа

Text

20:08 Нардеп объяснил, как украинцам будут выключать свет зимой

Text

18:19 Гончаренко назвал причину, почему Верховная Рада пошла на каникулы

Text

17:50 Взрыв в Москве и план возвращения Крыма — эфир Вечір.LIVE

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

16:59 В Украине уже строятся саркофаги для защиты подстанций от обстрелов, — нардеп

Text

13:00 Шокирующее заявление Гаррис и взлом банковской системы в России — эфир День.LIVE

Text

10:26 Экономист объяснил, как приход "старых" кадров вредит эффективной реформе БЭБ

Text

08:00 Уступки территориями ради мира и блокирование трибуны Верховной Рады — эфир Ранок.LIVE

Text

02:45 Китай хочет завершения войны и, возможно, желает отстраниться от РФ

Президент ассоциации по международному трудоустройству Василий Воскобойник заявил, что привлечение мигрантов важно, но при этом необходимо обеспечить сохранение собственного бизнеса. Он добавил, что некоторые предприятия могут закрыться через 2-3 месяца.

Об этом он рассказал в эфире Вечір.LIVE.

Дисбаланс на рынке труда

Воскобойник заявил, что власти должны осознавать дисбаланс на рынке труда. Он подчеркнул, что самым главным является вопрос — как вернуть украинцев домой после войны. Второй вопрос – как уменьшить масштабы трудовой эмиграции.

"Впереди у нас повышение налогов, неизвестные времена, что будет электроэнергией, у нас уже нехватка рабочих рук, а некоторые представители бизнеса говорят, что через 2-3 месяца будут останавливать производство, потому что некому работать", — заявил эксперт.

Напомним, из-за дефицита работников предприятия вынуждены привлекать больше женщин, изменять требования к работникам и пересматривать зарплаты. Несмотря на то, что женщины активно вовлекаются в "традиционно мужские должности", дефицит кадров остается проблемой.

Мы также сообщали, что в Украине во время войны демографическая ситуация, в частности, дефицит трудовых ресурсов, негативно влияет на экономику и определяет дальнейшую динамику ее развития в будущем. Для роста экономики страны необходимо определенное количество работников, которых сейчас не хватает.

Актуальні відео на нашому YouTube каналі

Подписаться

Новости по теме

Все видео
Все Новости Статьи Видео

23:05 Банки переписали курс валют — сколько стоят доллар и евро

Text

23:04 Эксперт заявил, что власти должны понимать дисбаланс на рынке труда

22:45 На АЗС сильно выросли цены на автогаз — какой будет стоимость топлива завтра

22:40 В Харьковской области произошла стрельба в военном подразделении — есть погибшие и раненые

22:35 Водителей призывают немедленно забрать три вещи из своих авто из-за аномальной жары

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

22:35 В Киеве женщина выбросила из окна кошку — появились новые подробности инцидента

22:17 Часы со светом на Одесчине завтра — энергетики дали графики отключений

22:12 Вступление в вузы во время военного положения в Украине — можно ли это сделать без военного билета

22:07 Олимпийская сборная Украины уступила в первом матче на Играх

21:50 Пограничники эвакуировали из-под Волчанска четырех гражданских — что известно

23:05 Банки переписали курс валют — сколько стоят доллар и евро

22:45 На АЗС сильно выросли цены на автогаз — какой будет стоимость топлива завтра

22:40 В Харьковской области произошла стрельба в военном подразделении — есть погибшие и раненые

22:35 Водителей призывают немедленно забрать три вещи из своих авто из-за аномальной жары

22:35 В Киеве женщина выбросила из окна кошку — появились новые подробности инцидента

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

22:17 Часы со светом на Одесчине завтра — энергетики дали графики отключений

22:12 Вступление в вузы во время военного положения в Украине — можно ли это сделать без военного билета

22:07 Олимпийская сборная Украины уступила в первом матче на Играх

21:50 Пограничники эвакуировали из-под Волчанска четырех гражданских — что известно

21:45 В Украину с временно оккупированных территорий вернули семеро детей

18:38 Отдых в запрещенной зоне — как работает курортная Затока на Одесчине

16:01 Пока ВСУ воюют, депутаты бездельничают — скандальные каникулы в Раде и кто позволил себе моря

06:40 Новые цены на латунь в Украине — сколько стоят цветные металлы в июле

23 июля 2024

19:43 Разрушенный собор в Одессе — год после атаки

12:19 Оккупанты выпустили 19 ракет по Одессе — годовщина со дня попадания в центр города

06:40 В Украине дорожает алюминий — сколько стоит 1 кг лома цветных металлов в июле

06:14 Цены не упадут — на сколько в Украине подорожали повербанки из-за отключения света

06:13 Где покупать дешевле — на сколько подорожали генераторы в Украине и какая их стоимость за границей

22 июля 2024
Новость с видео

06:43 Солнечные батареи для дома и квартиры — насколько это выгодно и поможет ли при отключениях света

06:26 Куда исчезли польские фермеры, или Неудачная инвестиция ультраправых

Text

23:04 Эксперт заявил, что власти должны понимать дисбаланс на рынке труда

Text

21:38 Какой будет зима в Украине и что планирует РФ — мнение нардепа

Text

20:08 Нардеп объяснил, как украинцам будут выключать свет зимой

Text

18:19 Гончаренко назвал причину, почему Верховная Рада пошла на каникулы

Text

17:50 Взрыв в Москве и план возвращения Крыма — эфир Вечір.LIVE

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

16:59 В Украине уже строятся саркофаги для защиты подстанций от обстрелов, — нардеп

Text

13:00 Шокирующее заявление Гаррис и взлом банковской системы в России — эфир День.LIVE

Text

10:26 Экономист объяснил, как приход "старых" кадров вредит эффективной реформе БЭБ

Text

08:00 Уступки территориями ради мира и блокирование трибуны Верховной Рады — эфир Ранок.LIVE

Text

02:45 Китай хочет завершения войны и, возможно, желает отстраниться от РФ