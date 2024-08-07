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Експерт заявив, що хлібобулочна галузь працює в збиток

Експерт заявив, що хлібобулочна галузь працює в збиток

07 серпня 2024 р. 20:54

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20:54 Експерт заявив, що хлібобулочна галузь працює в збиток

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19:53 Нардеп пояснив, чи можуть сподіватися на демобілізацію бійці 18-25 років

Text

17:50 Евакуація з Курська та важливий наказ Зеленського — ефір Вечір.LIVE

Text

17:36 Український військовий прокоментував заворушення в Курській області

Text

14:53 Військове керівництво розглядає можливість демобілізації та регулярних ротацій

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

14:28 Нардеп відповів, чи демобілізують молодих військових у разі заборони мобілізації до 25 років

Text

13:36 Камельчук пояснив, чому до ЗСУ потрапляє неякісна продукція

Text

13:00 Збиття російського Мі-8 та бої в Курській області — ефір День.LIVE

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12:09 Братчук прокоментував інформацію, що США нібито заборонили Україні бити по літаках РФ

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Президент Всеукраїнської асоціації пекарів Юрій Дученко, заявив, що наразі хлібопекарська галузь в Україні перебуває в скрутному становищі. Він додав, що без підвищення цін стабільне виробництво і доставка хліба будуть неможливими.

Про це він розповів в ефірі День.LIVE.

Криза в хлібобулочній галузі

Дученко підкреслив, що витрати на виробництво хліба суттєво зросли через зростання цін на логістику, сировину та упаковку. Він додав, що без підвищення цін підтримувати стабільне виробництво і постачання хліба стане неможливо.

"У червні і липні фактично вся хлібопекарна галузь працювала або в збиток, або в нуль. І сьогодні пекарі піднімають питання про те що, фактично в таких умовах без підвищення цін на 10-15-20% по деяких позиціях вони не зможуть щоденно виробляти хлібобулочну продукцію", — заявив президент Всеукраїнської асоціації пекарів.

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21:15 У Курській області Росії оголошено надзвичайний стан через постійні бойові дії

21:13 На Львівщині викладачка вчиняла булінг щодо учениці — що вирішив суд

20:50 США попросять Україну прокоментувати ситуацію у Курській області Росії

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

20:47 Українець, який через Беленюка змінив громадянство, вийшов у фінал Олімпіади

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