Експерт заявив, що хлібобулочна галузь працює в збиток

Президент Всеукраїнської асоціації пекарів Юрій Дученко, заявив, що наразі хлібопекарська галузь в Україні перебуває в скрутному становищі. Він додав, що без підвищення цін стабільне виробництво і доставка хліба будуть неможливими.

Про це він розповів в ефірі День.LIVE.

Криза в хлібобулочній галузі

Дученко підкреслив, що витрати на виробництво хліба суттєво зросли через зростання цін на логістику, сировину та упаковку. Він додав, що без підвищення цін підтримувати стабільне виробництво і постачання хліба стане неможливо.

"У червні і липні фактично вся хлібопекарна галузь працювала або в збиток, або в нуль. І сьогодні пекарі піднімають питання про те що, фактично в таких умовах без підвищення цін на 10-15-20% по деяких позиціях вони не зможуть щоденно виробляти хлібобулочну продукцію", — заявив президент Всеукраїнської асоціації пекарів.