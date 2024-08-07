Эксперт заявил, что хлебобулочная отрасль работает в убыток

Президент Всеукраинской ассоциации пекарей Юрий Дученко заявил, что в настоящее время хлебопекарная отрасль в Украине находится в затруднительном положении. Он добавил, что без повышения цен стабильное производство и доставка хлеба будут невозможны.

Об этом он рассказал в эфире День.LIVE.

Кризис в хлебобулочной отрасли

Дученко подчеркнул, что затраты на производство хлеба существенно выросли из-за роста цен на логистику, сырье и упаковку. Он добавил, что без повышения цен поддерживать стабильное производство и поставку хлеба станет невозможно.

"В июне и июле фактически вся хлебопекарная отрасль работала либо в убыток, либо в ноль. И сегодня пекари поднимают вопрос о том, что фактически в таких условиях без повышения цен на 10-15-20% по некоторым позициям они не смогут ежедневно производить хлебобулочную. продукцию", — заявил президент Всеукраинской ассоциации пекарей.