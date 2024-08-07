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Эксперт заявил, что хлебобулочная отрасль работает в убыток

Эксперт заявил, что хлебобулочная отрасль работает в убыток

7 августа 2024 г. 20:54

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20:54 Эксперт заявил, что хлебобулочная отрасль работает в убыток

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20:54 Эксперт заявил, что хлебобулочная отрасль работает в убыток

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19:53 Нардеп объяснил, могут ли надеяться на демобилизацию бойцы 18-25 лет

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17:50 Эвакуация из Курска и важный приказ Зеленского — эфир Вечір.LIVE

Text

17:36 Украинский военный прокомментировал беспорядки в Курской области

Text

14:53 Военное руководство рассматривает возможность демобилизации и регулярных ротаций

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

14:28 Нардеп ответил, демобилизуют ли молодых военных в случае запрета мобилизации до 25 лет

Text

13:36 Камельчук объяснил, почему в ВСУ попадает некачественная продукция

Text

13:00 Сбитие российского Ми-8 и бои в Курской области — эфир День.LIVE

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12:09 Братчук прокомментировал информацию, что США якобы запретили Украине бить по самолетам РФ

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08:00 Что происходит в Курской области и новое заявление "Азова" — эфир Ранок.LIVE

Президент Всеукраинской ассоциации пекарей Юрий Дученко заявил, что в настоящее время хлебопекарная отрасль в Украине находится в затруднительном положении. Он добавил, что без повышения цен стабильное производство и доставка хлеба будут невозможны.

Об этом он рассказал в эфире День.LIVE.

Кризис в хлебобулочной отрасли

Дученко подчеркнул, что затраты на производство хлеба существенно выросли из-за роста цен на логистику, сырье и упаковку. Он добавил, что без повышения цен поддерживать стабильное производство и поставку хлеба станет невозможно.

"В июне и июле фактически вся хлебопекарная отрасль работала либо в убыток, либо в ноль. И сегодня пекари поднимают вопрос о том, что фактически в таких условиях без повышения цен на 10-15-20% по некоторым позициям они не смогут ежедневно производить хлебобулочную. продукцию", — заявил президент Всеукраинской ассоциации пекарей.

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