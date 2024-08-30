Експерт спрогнозував дату відновлення пошкоджених об'єктів енергетики після ракетних ударів

Останні російські ракетні удари по об'єктах енергетики України можуть бути гіршими, ніж заявляв уряд. Проте ситуація лишатиметься не стільки загрозливою, скільки поганою.

Про це заявив голова Спілки споживачів комунальних послуг Олег Попенко в ефірі Ранок.LIVE.

Скільки триватиме відновлення об'єктів енергетики України

Експерт зазначив, що під час останнього масованого обстрілу РФ удари були спрямовані на систему передач електроенергії, зокрема на об'єкти "Укренерго".

"Дуже багато об'єктів було зруйновано. Тому ситуація не загрозлива, але погана, відновлення та ремонт, попередньо, можуть зайняти до 10 днів", — сказав він.