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Експерт спрогнозував дату відновлення пошкоджених об'єктів енергетики після ракетних ударів

Експерт спрогнозував дату відновлення пошкоджених об'єктів енергетики після ракетних ударів

30 серпня 2024 р. 12:21

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11:07 Нардеп заявив, що ветерани АТО хочуть воювати на своїх умовах, але їм відмовляють

Text

08:23 Нардеп Сергій Нагорняк повідомив, коли енергосистема повернеться до стабільного режиму роботи

Text

08:00 Втрата Україною першого F-16 та ситуація на фронті — ефір Ранок.LIVE

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

05:37 Військовий заявив, що Росія ніколи не піде на домовленості у слабкій позиції

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22:00 Усе дають, що попросимо — росіянин про український полон у репортажі Новини.LIVE

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20:34 Нардепка пояснила, якими мають бути зарплати держслужбовців у час війни

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Останні російські ракетні удари по об'єктах енергетики України можуть бути гіршими, ніж заявляв уряд. Проте ситуація лишатиметься не стільки загрозливою, скільки поганою.

Про це заявив голова Спілки споживачів комунальних послуг Олег Попенко в ефірі Ранок.LIVE.

Скільки триватиме відновлення об'єктів енергетики України

Експерт зазначив, що під час останнього масованого обстрілу РФ удари були спрямовані на систему передач електроенергії, зокрема на об'єкти "Укренерго". 

"Дуже багато об'єктів було зруйновано. Тому ситуація не загрозлива, але погана, відновлення та ремонт, попередньо, можуть зайняти до 10 днів", — сказав він. 

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Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

12:02 Призначено нового начальника штабу сил БПЛА — у мережі розкритикували рішення

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