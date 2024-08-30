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Эксперт спрогнозировал дату восстановления поврежденных объектов энергетики после ракетных ударов

Эксперт спрогнозировал дату восстановления поврежденных объектов энергетики после ракетных ударов

30 августа 2024 г. 12:21

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12:21 Эксперт спрогнозировал дату восстановления поврежденных объектов энергетики после ракетных ударов

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12:08 Эксперт по энергетике Попенко предупредил, что Киев может остаться без отопления зимой

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11:07 Нардеп заявил, что ветераны АТО хотят воевать на своих условиях, но им отказывают

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

08:23 Нардеп Сергей Нагорняк сообщил, когда энергосистема вернется в стабильный режим работы

Text

08:00 Потеря Украиной первого F-16 и ситуация на фронте — эфир Ранок.LIVE

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05:37 Военный заявил, что Россия никогда не пойдет на договоренности в слабой позиции

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22:00 Все дают, что попросим — россиянин об украинском плену в репортаже Новини.LIVE

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Последние российские ракетные удары по объектам энергетики Украины могут быть хуже, чем заявляло правительство. Однако ситуация будет оставаться не столько угрожающей, сколько плохой.

Об этом заявил глава Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко в эфире Ранок.LIVE.

Сколько будет продолжаться восстановление объектов энергетики Украины

Эксперт отметил, что во время последнего массированного обстрела РФ удары были направлены на систему передач электроэнергии, в том числе на объекты "Укрэнерго".

"Очень много объектов было разрушено. Поэтому ситуация не угрожающая, но плохая, восстановление и ремонт, предварительно, могут занять до 10 дней", — сказал он.

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13:30 Россияне нанесли авиаудар по предприятию в Сумах — прокуратура назвала количество жертв

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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12:21 Эксперт спрогнозировал дату восстановления поврежденных объектов энергетики после ракетных ударов

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12:08 Эксперт по энергетике Попенко предупредил, что Киев может остаться без отопления зимой

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11:07 Нардеп заявил, что ветераны АТО хотят воевать на своих условиях, но им отказывают

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