Эксперт спрогнозировал дату восстановления поврежденных объектов энергетики после ракетных ударов

Последние российские ракетные удары по объектам энергетики Украины могут быть хуже, чем заявляло правительство. Однако ситуация будет оставаться не столько угрожающей, сколько плохой.

Об этом заявил глава Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко в эфире Ранок.LIVE.

Сколько будет продолжаться восстановление объектов энергетики Украины

Эксперт отметил, что во время последнего массированного обстрела РФ удары были направлены на систему передач электроэнергии, в том числе на объекты "Укрэнерго".

"Очень много объектов было разрушено. Поэтому ситуация не угрожающая, но плохая, восстановление и ремонт, предварительно, могут занять до 10 дней", — сказал он.