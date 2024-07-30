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Експерт спрогнозував, чого очікувати українцям з настанням холодів

Експерт спрогнозував, чого очікувати українцям з настанням холодів

30 липня 2024 р. 18:05

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Експерт з енергетичних питань Володимир Омельченко вважає, що в Україні узимку дефіцит потужності електроенергії буде складати не менше двох гігават. Частину цієї нестачі можна покрити за рахунок імпорту.

Про це Омельченко розповів в ефірі День.LIVE у вівторок, 30 липня.  

Дефіцит потужності взимку

"Частину можна покрити за рахунок імпорту. Якщо не буде нових потужних руйнувань, то ми пройдемо осінньо-зимовий період достатньо нормально і безпечно", — пояснив експерт.

Омельченко зазначив, що ситуація все одно залишається непередбачуваною через можливі агресивні дії з боку Росії.

Раніше ми повідомляли, що Українська енергосистема увійшла у відносний баланс. Енергетики очікують, що протягом наступних кількох місяців відключення світла матимуть незначний характер.

Нагадаємо, в Укренерго заявили, що в Україні покращилася ситуації в енергосистемі завдяки зниженню споживання електроенергії та завершенню ремонту важливих енергогенеруючих потужностей. Наразі застосовуються лише 1-2 черги відключень замість 3-4.

Експерт Інституту енергетичних стратегій Юрій Корольчук заявив, що взимку світло можуть давати лише на 2-3 години на добу.

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