Експерт спрогнозував, чого очікувати українцям з настанням холодів

Експерт з енергетичних питань Володимир Омельченко вважає, що в Україні узимку дефіцит потужності електроенергії буде складати не менше двох гігават. Частину цієї нестачі можна покрити за рахунок імпорту.

Про це Омельченко розповів в ефірі День.LIVE у вівторок, 30 липня.

Дефіцит потужності взимку

"Частину можна покрити за рахунок імпорту. Якщо не буде нових потужних руйнувань, то ми пройдемо осінньо-зимовий період достатньо нормально і безпечно", — пояснив експерт.

Омельченко зазначив, що ситуація все одно залишається непередбачуваною через можливі агресивні дії з боку Росії.

Раніше ми повідомляли, що Українська енергосистема увійшла у відносний баланс. Енергетики очікують, що протягом наступних кількох місяців відключення світла матимуть незначний характер.

Нагадаємо, в Укренерго заявили, що в Україні покращилася ситуації в енергосистемі завдяки зниженню споживання електроенергії та завершенню ремонту важливих енергогенеруючих потужностей. Наразі застосовуються лише 1-2 черги відключень замість 3-4.

Експерт Інституту енергетичних стратегій Юрій Корольчук заявив, що взимку світло можуть давати лише на 2-3 години на добу.