Эксперт спрогнозировал, чего ожидать украинцам с наступлением холодов

Эксперт по энергетическим вопросам Владимир Омельченко считает, что в Украине зимой дефицит мощности электроэнергии будет составлять не менее двух гигаватт. Часть этого недостатка можно покрыть за счет импорта.

Об этом Омельченко рассказал в эфире День.LIVE во вторник, 30 июля.

Дефицит мощности зимой

"Часть можно покрыть за счет импорта. Если не будет новых мощных разрушений, то мы пройдем осенне-зимний период достаточно нормально и безопасно", — пояснил эксперт.

Омельченко отметил, что ситуация все равно остается непредсказуемой из-за возможных агрессивных действий со стороны России.

Ранее мы сообщали, что украинская энергосистема вошла в относительный баланс. Энергетики ожидают, что в течение следующих нескольких месяцев отключения света будут носить незначительный характер.

Напомним, в Укрэнерго заявили, что в Украине улучшилась ситуация в энергосистеме благодаря снижению потребления электроэнергии и завершению ремонта важных энергогенерирующих мощностей. В настоящее время применяются только 1-2 очереди отключений вместо 3-4.

Эксперт Института энергетических стратегий Юрий Корольчук заявил, что зимой свет могут давать всего на 2-3 часа в сутки.