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Эксперт спрогнозировал, чего ожидать украинцам с наступлением холодов

Эксперт спрогнозировал, чего ожидать украинцам с наступлением холодов

30 июля 2024 г. 18:05

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18:06 Россия готовит массированный обстрел и визит Зеленского на Волынь — эфир Вечір.LIVE

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18:05 Эксперт спрогнозировал, чего ожидать украинцам с наступлением холодов

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17:08 Военный опроверг информацию ISW о прорыве оккупантов в Волчанске

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16:58 В ВСУ опровергли информацию о захвате россиянами Роботиного

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14:54 Нардеп объяснил, как отстраиваются энергетические объекты, уничтоженные российскими захватчиками

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Эксперт по энергетическим вопросам Владимир Омельченко считает, что в Украине зимой дефицит мощности электроэнергии будет составлять не менее двух гигаватт. Часть этого недостатка можно покрыть за счет импорта.

Об этом Омельченко рассказал в эфире День.LIVE во вторник, 30 июля.

Дефицит мощности зимой

"Часть можно покрыть за счет импорта. Если не будет новых мощных разрушений, то мы пройдем осенне-зимний период достаточно нормально и безопасно", — пояснил эксперт.

Омельченко отметил, что ситуация все равно остается непредсказуемой из-за возможных агрессивных действий со стороны России.

Ранее мы сообщали, что украинская энергосистема вошла в относительный баланс. Энергетики ожидают, что в течение следующих нескольких месяцев отключения света будут носить незначительный характер.

Напомним, в Укрэнерго заявили, что в Украине улучшилась ситуация в энергосистеме благодаря снижению потребления электроэнергии и завершению ремонта важных энергогенерирующих мощностей. В настоящее время применяются только 1-2 очереди отключений вместо 3-4.

Эксперт Института энергетических стратегий Юрий Корольчук заявил, что зимой свет могут давать всего на 2-3 часа в сутки.

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18:37 Убийство Ирины Фарион — в Одессе назвали причастных

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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