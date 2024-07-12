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Експерт розповів, скільки часу потрібно для відновлення роботи Запорізької АЕС

Експерт розповів, скільки часу потрібно для відновлення роботи Запорізької АЕС

12 липня 2024 р. 12:21

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Відновлення роботи Запорізької атомної електростанції під українським контролем може зайняти чимало років. Наразі, за словами глави Спілки споживачів комунальних послуг Олега Попенка, станція перебуває в жахливому становищі. 

Про це він розповів в прямому ефірі Ранок.LIVE у п'ятницю, 12 липня. 

Яка ситуація на Запорізькій АЕС

Експерт підкреслив, що передача станції Україні не вирішить енергетичні проблеми країни негайно.

"Немає персоналу. Там нічого немає. Розбиті всі трансформаторні підстанції. Вона не працює. Для того, щоб запустити, потрібно зробити повністю технічний аудит Запорізької атомної станції", — сказав він. 

Ситуація на ЗАЕС — останні новини

Нагадаємо, раніше міністр енергетики України Герман Галущенко заявив, що для повернення під контроль України окупованої станції та запустити всі енергоблоки станції, знадобляться роки, бо зараз технічний стан ЗАЕС — жахливий. 

Також ми повідомляли, що за часи окупації станції, росіяни перетворили її на військову базу, залякуючи працівників, інсценуючи вибухи та порушуючи усі вимоги МАГАТЕ. 

Повідомлялося також, що вперше з 2022 року ЗАЕС перевела всі свої шість реакторів у стан "холодного зупину".

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Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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11:00 Експомічниця Залужного пригадала, як він реагував на загибелі військових

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