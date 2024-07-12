Эксперт рассказал, сколько времени нужно для возобновления работы Запорожской АЭС

Возобновление работы Запорожской атомной электростанции под украинским контролем может занять много лет. По словам главы Союза потребителей коммунальных услуг Олега Попенко, станция находится в ужасном положении.

Об этом он рассказал в прямом эфире Ранок.LIVE в пятницу, 12 июля.

Какая ситуация на Запорожской АЭС

Эксперт подчеркнул, что передача станции Украине не решит энергетические проблемы страны немедленно.

"Нет персонала. Там ничего нет. Разбиты все трансформаторные подстанции. Она не работает. Для того чтобы запустить, нужно сделать полностью технический аудит Запорожской атомной станции", — сказал он.

Ситуация на ЗАЭС — последние новости

Напомним, ранее министр энергетики Украины Герман Галущенко заявил, что для возвращения под контроль Украины оккупированной станции и запустить все энергоблоки станции понадобятся годы, потому что сейчас техническое состояние ЗАЭС ужасное.

Также мы сообщали, что за время оккупации станции, россияне превратили ее в военную базу, запугивая работников, инсценируя взрывы, и нарушая все требования МАГАТЭ.

Сообщалось также, что впервые с 2022 года ЗАЭС перевела все свои шесть реакторов в состояние "холодной остановки".