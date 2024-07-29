Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Відео arrow Експерт попередив про ймовірне зростання цін на доставку газу arrow
Експерт попередив про ймовірне зростання цін на доставку газу

Експерт попередив про ймовірне зростання цін на доставку газу

29 липня 2024 р. 12:36

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео
Text

13:12Мирний план Зеленського та відключення світла в Україні — ефір День.LIVE

Text

12:36 Експерт попередив про ймовірне зростання цін на доставку газу

Text

08:00 Ескалація війни в Ізраїлі та план Зеленського для досягнення миру — ефір Ранок.LIVE

28 липня 2024
Text

14:12 Росія сфабрикувала чергову брехню про "Охматдит" — коментар Мусієнка

Text

03:58 Настя Каменських розкрила мету свого виступу на фестивалі Вайкуле в Юрмалі

27 липня 2024
Text

17:45 У Львові відбулося спецпогашення марки Ірини Фаріон

Text

06:20 Поки пауза, а потім тур Україною — Макс Барських поділився творчими планами у Юрмалі

Text

04:52 Британський попгурт Londonbeat підтримав Україну на фестивалі Вайкуле в Юрмалі

Text

02:13 Співак ALEKSEEV розповів латвійцям про удар по Охматдиту — засудив російських окупантів

Text

00:07 Журналістка пояснила чого прагне молоде покоління українців

Text

18:00Головний залізничний вокзал у Львові стане першим в Україні безбарʼєрним — деталі

Text

13:12 Мирний план Зеленського та відключення світла в Україні — ефір День.LIVE

Text

12:36 Експерт попередив про ймовірне зростання цін на доставку газу

Text

08:00 Ескалація війни в Ізраїлі та план Зеленського для досягнення миру — ефір Ранок.LIVE

28 липня 2024
Text

14:12 Росія сфабрикувала чергову брехню про "Охматдит" — коментар Мусієнка

Text

03:58 Настя Каменських розкрила мету свого виступу на фестивалі Вайкуле в Юрмалі

27 липня 2024
Text

17:45 У Львові відбулося спецпогашення марки Ірини Фаріон

Text

06:20 Поки пауза, а потім тур Україною — Макс Барських поділився творчими планами у Юрмалі

Text

04:52 Британський попгурт Londonbeat підтримав Україну на фестивалі Вайкуле в Юрмалі

Text

02:13 Співак ALEKSEEV розповів латвійцям про удар по Охматдиту — засудив російських окупантів

Text

00:07 Журналістка пояснила чого прагне молоде покоління українців

У віддалених регіонах України можуть виникнути проблеми із постачанням газу. І якщо не буде транзиту — вартість доставки газу зросте. 

Таку думку експерт Інституту енергетичних стратегій Юрій Корольчук висловив в ефірі Ранок.LIVE у понеділок, 29 липня.

Умови утримання ситуації із газопостачанням

Як вважає експерт з енергетики Юрій Корольчук, без транзиту можуть виникнути проблеми з постачанням газу до віддалених регіонів. 

"Транзит близько 15-20 мільярдів кубометрів необхідний для підтримки тиску, щоб газ доходив до всіх куточків України", — зазначив експерт.

У разі недотримання таких об'ємів транзиту вартість доставки газу зросте.

Нагадаємо, українська газопостачальна компанія "Нафтогаз Трейдинг" попередила про можливі перебої з газопостачанням. Проблеми можливі у п'яти регіонах України за однієї умови.

Раніше ми писали, що Україна розглядає варіант замінити постачання російського газу азербайджанським для транзиту в Європу. Проте це може виявитися новою пасткою Кремля, оскільки план передбачає, що Баку буде імпортувати газ із Росії та експортувати свій газ до Європи через український трубопровід.

Також президент Словаччини Пітер Пеллегріні та міністр оборони Роберт Каліняк погрожують Україні через припинення транзиту нафти "Лукойл" через трубопровід "Дружба". Обіцяють застосувати заходи, якщо ситуація не буде виправлена. 

 

Актуальні відео на нашому YouTube каналі

Підписатися

Новини з відео

Всі відео
Всі Новини Статті Відео

13:23 Сікорський заявив, що Угорщина виглядає все більш ізольованою у ЄС

13:16 В Україні зросла зарплата — в яких містах платять найбільше

Text

13:12 Мирний план Зеленського та відключення світла в Україні — ефір День.LIVE

13:07 Загроза для Одещини зросла — ворог вивів підводні ракетоносії у Чорне море

13:04 На Харківщині викрили чергову "спеціалістку", яка працювала в окупаційній адміністрації

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

13:02 Яремчука у Греції зустріли як зірку — українець підпише контракт із відомим клубом

12:55 Лише один комітет з 23 вирішив працювати в серпні — що відбувається з прогулами в Раді

12:42 У Росії прорвало чергову дамбу — є загиблий та постраждалі

Text

12:36 Експерт попередив про ймовірне зростання цін на доставку газу

12:34 В Укренерго відзвітували про поступові зміни у споживанні електроенергії

13:23 Сікорський заявив, що Угорщина виглядає все більш ізольованою у ЄС

13:16 В Україні зросла зарплата — в яких містах платять найбільше

13:07 Загроза для Одещини зросла — ворог вивів підводні ракетоносії у Чорне море

13:04 На Харківщині викрили чергову "спеціалістку", яка працювала в окупаційній адміністрації

13:02 Яремчука у Греції зустріли як зірку — українець підпише контракт із відомим клубом

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

12:55 Лише один комітет з 23 вирішив працювати в серпні — що відбувається з прогулами в Раді

12:42 У Росії прорвало чергову дамбу — є загиблий та постраждалі

12:34 В Укренерго відзвітували про поступові зміни у споживанні електроенергії

12:33 В Одесі можливі перебої з постачанням газу через проблеми з транзитом

12:31 Харлан змусила вболівальників нервувати у стартовому поєдинку на Олімпіаді-2024

05:24 Ціни на оренду в Україні — як у Львові змінилась вартість житла наприкінці липня

28 липня 2024
Ексклюзив

06:30 Готує авторські смаколики для переселенців у Львові — історія кондитерки з Мелітополя

27 липня 2024
Ексклюзив

06:16 У Львові очікується катастрофічне зростання цін на хліб та інші продукти

05:55 Навчальний рік, вилучення грошей та мобілізація студентів — що зміниться для українців з 1 серпня

26 липня 2024
Ексклюзив

21:05 Як отримати чи купити паспорт ЄС — законні способи та махінаційні схеми

Ексклюзив

18:41 Дефолту в Україні не буде, а щодо долара є питання — Данило Гетманцев

Новина з відео

06:16 Не місяці, а роки — скільки ще триватимуть графіки відключення світла та до чого готуватися взимку

25 липня 2024

18:44 У воїна дохід менший, ніж в помічника нардепа — як в Одесі відреагували на скандальний закон

10:46 Хто стоїть за вбивством Фаріон — оприлюднено нові версії від місцевих депутатів

24 липня 2024

18:38 Відпочинок у забороненій зоні — як працює курортна Затока на Одещині

Text

13:12 Мирний план Зеленського та відключення світла в Україні — ефір День.LIVE

Text

12:36 Експерт попередив про ймовірне зростання цін на доставку газу

Text

08:00 Ескалація війни в Ізраїлі та план Зеленського для досягнення миру — ефір Ранок.LIVE

28 липня 2024
Text

14:12 Росія сфабрикувала чергову брехню про "Охматдит" — коментар Мусієнка

Text

03:58 Настя Каменських розкрила мету свого виступу на фестивалі Вайкуле в Юрмалі

27 липня 2024
Text

17:45 У Львові відбулося спецпогашення марки Ірини Фаріон

Text

06:20 Поки пауза, а потім тур Україною — Макс Барських поділився творчими планами у Юрмалі

Text

04:52 Британський попгурт Londonbeat підтримав Україну на фестивалі Вайкуле в Юрмалі

Text

02:13 Співак ALEKSEEV розповів латвійцям про удар по Охматдиту — засудив російських окупантів

Text

00:07 Журналістка пояснила чого прагне молоде покоління українців