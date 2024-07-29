Експерт попередив про ймовірне зростання цін на доставку газу

У віддалених регіонах України можуть виникнути проблеми із постачанням газу. І якщо не буде транзиту — вартість доставки газу зросте.

Таку думку експерт Інституту енергетичних стратегій Юрій Корольчук висловив в ефірі Ранок.LIVE у понеділок, 29 липня.

Умови утримання ситуації із газопостачанням

Як вважає експерт з енергетики Юрій Корольчук, без транзиту можуть виникнути проблеми з постачанням газу до віддалених регіонів.

"Транзит близько 15-20 мільярдів кубометрів необхідний для підтримки тиску, щоб газ доходив до всіх куточків України", — зазначив експерт.

У разі недотримання таких об'ємів транзиту вартість доставки газу зросте.

Нагадаємо, українська газопостачальна компанія "Нафтогаз Трейдинг" попередила про можливі перебої з газопостачанням. Проблеми можливі у п'яти регіонах України за однієї умови.

Раніше ми писали, що Україна розглядає варіант замінити постачання російського газу азербайджанським для транзиту в Європу. Проте це може виявитися новою пасткою Кремля, оскільки план передбачає, що Баку буде імпортувати газ із Росії та експортувати свій газ до Європи через український трубопровід.

Також президент Словаччини Пітер Пеллегріні та міністр оборони Роберт Каліняк погрожують Україні через припинення транзиту нафти "Лукойл" через трубопровід "Дружба". Обіцяють застосувати заходи, якщо ситуація не буде виправлена.