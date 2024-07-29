Эксперт предупредил о возможном росте цен на доставку газа

В отдаленных регионах Украины могут возникнуть проблемы со снабжением газом. А если не будет транзита — стоимость доставки газа вырастет.

Такое мнение эксперт Института энергетических стратегий Юрий Корольчук высказал в эфире Ранок.LIVE в понедельник, 29 июля.

Условия удержания ситуации с газоснабжением

Как считает эксперт по энергетике Юрий Корольчук, без транзита могут возникнуть проблемы со снабжением газом в отдаленных регионах.

"Транзит около 15-20 миллиардов кубометров необходим для поддержки давления, чтобы газ доходил до всех уголков Украины", — отметил эксперт.

В случае несоблюдения таких объемов транзита стоимость доставки газа вырастет.

Напомним, украинская газоснабжающая компания "Нафтогаз Трейдинг" предупредила о возможных перебоях с газоснабжением. Проблемы возможны в пяти регионах Украины при одном условии.

Ранее мы писали, что Украина рассматривает вариант заменить поставки российского газа азербайджанским для транзита в Европу. Однако это может оказаться новой ловушкой Кремля, поскольку план предполагает, что Баку будет импортировать газ из России и экспортировать свой газ в Европу через украинский трубопровод.

Также президент Словакии Питер Пеллегрини и министр обороны Роберт Калиняк угрожают Украине из-за прекращения транзита нефти "ЛУКойл" через трубопровод "Дружба". Обещают применить меры, если ситуация не будет исправлена.