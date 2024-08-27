Експерт пояснив, скільки часу потрібно для ремонту електропотужностей після атак РФ

Після російських атак на енергетичні об'єкти Україні знадобиться до п'яти днів на ремонт електропотужностей. Також цей тиждень буде з частими відключеннями через сильну спеку.

Про це сказав експерт Інституту енергостратегії Юрій Корольчук в ефірі Ранок.LIVE.

Ремонт електропотужностей України

"Ремонт електропотужностей після атак РФ займе до 5 днів, а потім може відновитися експорт", — заявив Корольчук.

Він також підкреслив, що цей тиждень буде складним для енергосистеми, зокрема й через спеку. Однак у вересні-жовтні рівень споживання серед населення впаде і тоді Україна матиме обсяг електроенергії навіть для незначного експорту.

Що передувало

Нагадаємо, 26 та 27 серпня росіяни здійснили масовану атаку на Україну. Президент України Володимир Зеленський розповів, що є багато пошкоджень в енергетиці, але всюди, де є відключення електрики, вже тривають відновлювальні роботи. Ремонтні бригади працюватимуть цілодобово.

Відомо, що окупанти вдарили по Київській ГЕС. Через атаку було припинено рух транспорту на греблі. Також внаслідок обстрілів росіян постраждали четверо осіб, серед яких одна дитина.