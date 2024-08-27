Эксперт объяснил, сколько времени нужно для ремонта электромощностей после атак РФ

После российских атак на энергетические объекты Украине понадобится до пяти дней на ремонт электромощностей. Также эта неделя будет с частыми отключениями из-за сильной жары.

Об этом сказал эксперт Института энергостратегии Юрий Корольчук в эфире Ранок.LIVE.

Ремонт электромощностей Украины

"Ремонт электромощностей после атак РФ займет до 5 дней, а затем может возобновиться экспорт", — заявил Корольчук.

Он также подчеркнул, что эта неделя будет сложной для энергосистемы, в том числе и из-за жары. Однако в сентябре-октябре уровень потребления среди населения упадет, и тогда Украина будет иметь объем электроэнергии даже для незначительного экспорта.

Что предшествовало

Напомним, 26 и 27 августа россияне совершили массированную атаку на Украину. Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что есть много повреждений в энергетике, но повсюду, где есть отключение электричества, уже продолжаются восстановительные работы. Ремонтные бригады будут работать круглосуточно.

Известно, что оккупанты ударили по Киевской ГЭС. Из-за атаки было приостановлено движение транспорта на дамбе. Также в результате обстрелов россиян пострадали четыре человека, среди которых один ребенок.