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Експерт пояснив, коли повернуться дні без відключень світла

Експерт пояснив, коли повернуться дні без відключень світла

11 липня 2024 р. 14:15

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12:45 Зеркаль попередила українців, що очікувати полегшення в енергетиці не варто

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Text

12:27 Лікар "Охматдиту" повідомив про часткове відновлення роботи медзакладу

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12:15 Останні новини з ювілейного саміту НАТО у Вашингтоні — ексклюзив Новини.LIVE

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Експерт із питань енергетики Геннадій Рябцев пояснив, що дні без відключень світла не скасували, а відтермінували через аномально сильну спеку. Це пояснюється труднощами, які спекотна погода завдає роботі енергетиків.

Таку думку Рябцев висловив в ефірі Ранок.LIVE у четвер, 11 липня.

Дні без відключень будуть згодом

Експерт зазначив, що "Укренерго" мало б пояснити, у чому виникла складність анонсованих заходів, під час яких планували визначити реальні обсяги споживання кожного обленерго.

"Я розумію це так: чим вища температура, тим важче працювати енергетикам. З цими погодними умовами, заміри будуть такими, що не відповідають дійсності. І відповідно, зростання споживання в ці години, коли є електрика, — достатньо суттєве порівняно з середнім", — вважає Рябцев.

Раніше ми повідомляли, що у Державній інспекції енергетичного нагляду виникли підозри через скарги з боку населення, що деякі обленерго порушили правила застосування графіки відключень електроенергії. Деякі регіони чекають посилені перевірки.

Нагадаємо, в уряді заявили, що ситуація в енергосистемі України залишається складною. Проте, з 20 липня тривалість відключень електропостачання буде скорочена.

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14:53 На Буковині перевізника викрили на допомозі ухилянтам — деталі

14:45 Кому не виписуватимуть штрафи за неоновлення даних

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

14:39 Українські дрони знищили російський "Солнцепьок" — бійці показали відео

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12:45 Зеркаль попередила українців, що очікувати полегшення в енергетиці не варто

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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