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Эксперт объяснил, когда вернутся дни без отключений света

Эксперт объяснил, когда вернутся дни без отключений света

11 июля 2024 г. 14:15

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13:03 Поступление F-16 в Украину и второй Саммит мира — эфир Новини.LIVE

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12:45 Зеркаль предупредила украинцев, что ждать облегчения в энергетике не стоит

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12:27 Врач "Охматдета" сообщил о частичном возобновлении работы медучреждения

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Эксперт по вопросам энергетики Геннадий Рябцев объяснил, что дни без отключений света не отменили, а отсрочили из-за аномально сильной жары. Это объясняется трудностями, которые жаркая погода доставляет работу энергетиков.

Такое мнение Рябцев высказал в эфире Ранок.LIVE в четверг, 11 июля.

Дни без отключений будут впоследствии

Эксперт отметил, что "Укрэнерго" должно объяснить, в чем возникла сложность анонсированных мероприятий, во время которых планировали определить реальные объемы потребления каждого облэнерго.

"Я понимаю это так: чем выше температура, тем труднее работать энергетикам. С этими погодными условиями, замеры будут не соответствующими действительности. И соответственно, рост потребления в эти часы, когда есть электричество, — достаточно существенный по сравнению со средним", — считает Рябцев.

Ранее мы сообщали, что у Государственной инспекции энергетического надзора возникли подозрения из-за жалобы со стороны населения, что некоторые облэнерго нарушили правила применения графики отключений электроэнергии. Некоторые регионы ожидают усиленных проверок.

Напомним, в правительстве заявили, что ситуация в энергосистеме Украины остается сложной. Однако с 20 июля продолжительность отключений электроснабжения будет сокращена.

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15:03 Кулеба рассказал о первой партии истребителей F-16 для Украины

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

15:02 Еще пять пляжей Одессы официально открыты для отдыхающих — какие именно

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14:15 Эксперт объяснил, когда вернутся дни без отключений света

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14:11 Итоги второго дня саммита НАТО в Вашингтоне эксклюзив Новини.LIVE

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13:03 Поступление F-16 в Украину и второй Саммит мира — эфир Новини.LIVE

Text

12:45 Зеркаль предупредила украинцев, что ждать облегчения в энергетике не стоит

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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12:27 Врач "Охматдета" сообщил о частичном возобновлении работы медучреждения

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