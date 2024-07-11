Эксперт объяснил, когда вернутся дни без отключений света

Эксперт по вопросам энергетики Геннадий Рябцев объяснил, что дни без отключений света не отменили, а отсрочили из-за аномально сильной жары. Это объясняется трудностями, которые жаркая погода доставляет работу энергетиков.

Такое мнение Рябцев высказал в эфире Ранок.LIVE в четверг, 11 июля.

Дни без отключений будут впоследствии

Эксперт отметил, что "Укрэнерго" должно объяснить, в чем возникла сложность анонсированных мероприятий, во время которых планировали определить реальные объемы потребления каждого облэнерго.

"Я понимаю это так: чем выше температура, тем труднее работать энергетикам. С этими погодными условиями, замеры будут не соответствующими действительности. И соответственно, рост потребления в эти часы, когда есть электричество, — достаточно существенный по сравнению со средним", — считает Рябцев.

Ранее мы сообщали, что у Государственной инспекции энергетического надзора возникли подозрения из-за жалобы со стороны населения, что некоторые облэнерго нарушили правила применения графики отключений электроэнергии. Некоторые регионы ожидают усиленных проверок.

Напомним, в правительстве заявили, что ситуация в энергосистеме Украины остается сложной. Однако с 20 июля продолжительность отключений электроснабжения будет сокращена.