Експерт пояснив, як Росія обходить санкції і продовжує заробляти на продажу нафти

Росіяни обходять санкції, використовуючи "Татнефть" замість "Лукойл". Водночас Україна постачає щомісяця понад мільйон тонн нафти з Росії.

Про це розповів колишній генеральний директор "Оператора ГТС України" Сергій Макогон під час ефіру Вечір.LIVE.

Транзит нафти через Україну

Макогон наголосив на тому, що росіяни продовжують постачати нафту до Угорщини та Словаччини. Водночас Україна продовжує займатися транзитом нафти з Росії.

"Нам потрібно ввести санкції проти будь-якої нафти, яка проходить територією України", — заявив експерт.

Раніше ми писали, що Угорщина та Словаччина, як країни без виходу до моря, отримали тимчасові виключення з енергетичних санкцій ЄС проти Росії. Після посилення санкцій щодо "Лукойлу" у липні, ці держави почали отримувати нафту від інших постачальників, зокрема ПАТ "Татнафта".