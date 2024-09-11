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Експерт пояснив, як Росія обходить санкції і продовжує заробляти на продажу нафти

Експерт пояснив, як Росія обходить санкції і продовжує заробляти на продажу нафти

11 вересня 2024 р. 21:30

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21:30 Експерт пояснив, як Росія обходить санкції і продовжує заробляти на продажу нафти

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21:30 Експерт пояснив, як Росія обходить санкції і продовжує заробляти на продажу нафти

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18:07 Дебати Трампа та Гарріс, саміт Кримської платформи і навчання Китаю та Росії — ефір Вечір.LIVE

Text

17:06 Експерт пояснив, чому видобуток газу в Україні цього року зросте не більше ніж на 2–3%

Text

14:10 Нардеп запропонував способи, які вдвічі збільшать дохід до бюджету

Text

13:39 Забруднення річки Десна — експерт повідомив про стан води в Києві

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

13:00 "Сюрприз" для ЗСУ від Блінкена та президентські дебати в США — ефір День.LIVE

Text

12:59 Бракує суспільного розголосу — нардеп висловився про побиття військового у Смілі

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08:00 Забруднення Десни та візит Блінкена і Леммі до Києва — ефір Ранок.LIVE

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Росіяни обходять санкції, використовуючи "Татнефть" замість "Лукойл". Водночас Україна постачає щомісяця понад мільйон тонн нафти з Росії.

Про це розповів колишній генеральний директор "Оператора ГТС України" Сергій Макогон під час ефіру Вечір.LIVE.

Транзит нафти через Україну

Макогон наголосив на тому, що росіяни продовжують постачати нафту до Угорщини та Словаччини. Водночас Україна продовжує займатися транзитом нафти з Росії. 

"Нам потрібно ввести санкції проти будь-якої нафти, яка проходить територією України", — заявив експерт.

Раніше ми писали, що Угорщина та Словаччина, як країни без виходу до моря, отримали тимчасові виключення з енергетичних санкцій ЄС проти Росії. Після посилення санкцій щодо "Лукойлу" у липні, ці держави почали отримувати нафту від інших постачальників, зокрема ПАТ "Татнафта".

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22:13 Відстрочка для студентів — що відомо про головний документ, потрібний для цього процесу

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

22:04 Киян попередили про завтрашні тимчасові обмеження дорожнього руху

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Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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