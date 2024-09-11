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Эксперт объяснил, как Россия обходит санкции и продолжает зарабатывать на продаже нефти

Эксперт объяснил, как Россия обходит санкции и продолжает зарабатывать на продаже нефти

11 сентября 2024 г. 21:30

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21:30 Эксперт объяснил, как Россия обходит санкции и продолжает зарабатывать на продаже нефти

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21:30 Эксперт объяснил, как Россия обходит санкции и продолжает зарабатывать на продаже нефти

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18:07 Дебаты Трампа и Харрис, саммит Крымской платформы и учения Китая и России — эфир Вечір.LIVE

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17:06 Эксперт объяснил, почему добыча газа в Украине в этом году вырастет не более чем на 2–3%

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14:10 Нардеп предложил способы, которые вдвое увеличат доход в бюджет

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13:39 Загрязнение реки Десна — эксперт сообщил о состоянии воды в Киеве

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Россияне обходят санкции, используя "Татнефть" вместо "Лукойла". В то же время Украина поставляет ежемесячно более миллиона тонн нефти из России.

Об этом рассказал бывший генеральный директор "Оператора ГТС Украины" Сергей Макогон во время эфира Вечір.LIVE.

Транзит нефти через Украину

Макогон отметил, что россияне продолжают поставлять нефть в Венгрию и Словакию. В то же время, Украина продолжает заниматься транзитом нефти из России.

"Нам нужно ввести санкции против любой нефти, проходящей по территории Украины", — заявил эксперт.

Ранее мы писали, что Венгрия и Словакия как страны без выхода к морю получили временные исключения из энергетических санкций ЕС против России. После ужесточения санкций в отношении "Лукойла" в июле, эти государства начали получать нефть от других поставщиков, в частности ПАО "Татнефть".

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Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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