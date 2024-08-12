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Експерт пояснив, чому збільшення податків не допоможуть поповнити держбюджет України

Експерт пояснив, чому збільшення податків не допоможуть поповнити держбюджет України

12 серпня 2024 р. 11:06

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11:06 Експерт пояснив, чому збільшення податків не допоможуть поповнити держбюджет України

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17:22 Експолонений військовий відповів, чому росіяни застосовують тортури проти українців

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14:13 Стікав кров'ю два дні — експолонений розповів про лікування в російському шпиталі

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23:52 Російський опозиціонер відповів, чи піде Путін на переговори після ситуації в Курській області

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17:09 Військовий ЗСУ поділився жахами перебування в російському полоні — ексклюзив Новини.LIVE

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Цьогоріч дефіцит держбюджету становитиме 25% ВВП  — 43,5 млрд доларів. Але для того, щоб отримати додаткові кошти для бюджету не потрібно збільшувати податки для людей та підприємств, а шукати інші варіанти, які не призведуть до виїзду людей за кордон. 

Про це заявив економіст Олександр Савченко в ефірі Ранок.LIVE

Що допоможе поповнити держбюджет України

"Уряд не розуміє, що збільшення податків призведе до того, що більшість буде тікати на Захід, а бізнес буде закриватися. В такому випадку можна отримати зворотний результат — не збільшення податкових надходжень, а зменшення", — пояснив Савченко.

Він додав, що потрібно шукати інші рішення та назвав три варіанти, за допомогою яких Україна може знайти інші надходження коштів до бюджету:

1. Мінфін може продавати більше облігацій, які будуть купувати українські банки, люди і деякі підприємства. Це додаткові 100-120 млрд. 

2. Скорочення нераціональних витрат. Туди фінансист відніс скорочення чисельності бюджетників, перш за все скорочення зарплат для керівників державних підприємств.

3. Золотовалютні резерви НБУ. За словами Савченка, в крайньому разі 1-2 млрд з цього резерву можна витратити для потреб в критичних випадках для країни, а зараз і є критичний випадок, бо стоїть питання в існуванні нашої держави. 

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10:59 Проїзд у центрі Одеси ускладнено — у чому причина

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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08:00 Полонені кадирівці в Курську та екстрена заява Зеленського — ефір Ранок.LIVE

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22:11 Генерал Романенко назвав ймовірну ціль наступу на Курську область

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17:22 Експолонений військовий відповів, чому росіяни застосовують тортури проти українців

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