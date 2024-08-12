Експерт пояснив, чому збільшення податків не допоможуть поповнити держбюджет України

Цьогоріч дефіцит держбюджету становитиме 25% ВВП — 43,5 млрд доларів. Але для того, щоб отримати додаткові кошти для бюджету не потрібно збільшувати податки для людей та підприємств, а шукати інші варіанти, які не призведуть до виїзду людей за кордон.

Про це заявив економіст Олександр Савченко в ефірі Ранок.LIVE.

Що допоможе поповнити держбюджет України

"Уряд не розуміє, що збільшення податків призведе до того, що більшість буде тікати на Захід, а бізнес буде закриватися. В такому випадку можна отримати зворотний результат — не збільшення податкових надходжень, а зменшення", — пояснив Савченко.

Він додав, що потрібно шукати інші рішення та назвав три варіанти, за допомогою яких Україна може знайти інші надходження коштів до бюджету:

1. Мінфін може продавати більше облігацій, які будуть купувати українські банки, люди і деякі підприємства. Це додаткові 100-120 млрд.

2. Скорочення нераціональних витрат. Туди фінансист відніс скорочення чисельності бюджетників, перш за все скорочення зарплат для керівників державних підприємств.

3. Золотовалютні резерви НБУ. За словами Савченка, в крайньому разі 1-2 млрд з цього резерву можна витратити для потреб в критичних випадках для країни, а зараз і є критичний випадок, бо стоїть питання в існуванні нашої держави.