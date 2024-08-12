Эксперт объяснил, почему увеличение налогов не помогут пополнить госбюджет Украины

В этом году дефицит госбюджета составит 25% ВВП — 43,5 млрд долларов. Но для того, чтобы получить дополнительные средства для бюджета, не нужно увеличивать налоги для людей и предприятий, а искать другие варианты, которые не приведут к выезду людей за границу.

Об этом заявил экономист Александр Савченко в эфире "Ранок.LIVE".

Что поможет пополнить госбюджет Украины

"Правительство не понимает, что увеличение налогов приведет к тому, что большинство будет убегать на Запад, а бизнес будет закрываться. В таком случае можно получить обратный результат — не увеличение налоговых поступлений, а уменьшение", — пояснил Савченко.

Он добавил, что нужно искать другие решения и назвал три варианта, с помощью которых Украина может найти другие поступления средств в бюджет:

1. Минфин может продавать больше облигаций, которые будут покупать украинские банки, люди и некоторые предприятия. Это дополнительные 100–120 млрд.

2. Сокращение нерациональных затрат. Туда финансист отнес сокращение численности бюджетников, прежде всего, сокращение зарплат для руководителей государственных предприятий.

3. Золотовалютные резервы НБУ. По словам Савченко, в крайнем случае 1-2 млрд с этих резервов можно потратить на нужды в критических случаях для страны, а сейчас и есть критический случай, потому что стоит вопрос в существовании нашего государства.