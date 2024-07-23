Експерт дав пораду Кабміну, як не підвищувати податки

Голова Комітету економістів України Андрій Новак дав пораду Кабінету міністрів, як не підвищувати податки. Зокрема, потрібно припинити фіктивне відшкодування податку на додану вартість.

Про це Андрій Новак сказав в ефірі Ранок.LIVE.

Як Кабміну не підвищувати податки

Новак наголосив, що потрібно припинити фіктивне відшкодування ПДВ, офшорні схеми, закриті схеми на митниці, у податковій.

"І ви будете мати понад 300 млрд грн", — наголосив він.

Нагадаємо, в Україні встановлене оподаткування заробітної плати, а якщо роботодавці не оформлюють офіційно працівників, щоб не витрачати на податкові відрахування — передбачені штрафні фінансові санкції. Відомо, як оподатковується заробітна плата українців та які діють штрафи у 2024 році.

Також Державна податкова служба (ДПС) запланувала більше перевірок бізнесу у 2024 році. При цьому у трьох регіонах моніторингових кампаній фіскалів буде найбільше.