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Эксперт дал совет Кабмину, как не повышать налоги

Эксперт дал совет Кабмину, как не повышать налоги

23 июля 2024 г. 12:52

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12:52 Эксперт дал совет Кабмину, как не повышать налоги

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23:50 Нардеп рассказал, сколько мощностей энергогенерации Украины смогут восстановить до конца года

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23:00 Нардепка рассказала, какая проблема может стать страшнее энергетического кризиса в Украине

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19:47 В Луганской области около месяца враг не использует бронированную технику — с чем это связано

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17:50 Визит Кулебы в Китай и отключение света в Украине — эфир Вечір.LIVE

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15:22 В ГСЧС назвали количество людей, погибших в водоемах Киева с начала года

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13:40 Фарион мог убить парень, который имел психические расстройства или притворялся таким, — Зинкевич

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Глава Комитета экономистов Украины Андрей Новак дал совет Кабинету министров, как не повышать налоги. В частности, следует прекратить фиктивное возмещение налога на добавленную стоимость.

Об этом Андрей Новак сказал в эфире Ранок.LIVE.

Как Кабмину не повышать налоги

Новак подчеркнул, что нужно прекратить фиктивное возмещение НДС, оффшорные схемы, закрытые схемы на таможне, в налоговой. 

"И вы будете иметь более 300 млрд грн", — подчеркнул он.

Напомним, в Украине установлено налогообложение заработной платы, а если работодатели не оформляют официально работников, чтобы не тратить на налоговые вычеты — предусмотрены штрафные финансовые санкции. Известно, как облагается налогом заработная плата украинцев и действующие штрафы в 2024 году.

Также Государственная налоговая служба (ГНС) запланировала больше проверок бизнеса в 2024 году. При этом в трех регионах мониторинговых кампаний фискалов будет больше всего.

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13:07 Украина обсуждает с Молдовой возвращение мужчин домой — подробности

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

13:02 В здание Тернопольской ОВА вошли бойцы КОРДа — что говорят в полиции

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12:52 Эксперт дал совет Кабмину, как не повышать налоги

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