Эксперт дал совет Кабмину, как не повышать налоги

Глава Комитета экономистов Украины Андрей Новак дал совет Кабинету министров, как не повышать налоги. В частности, следует прекратить фиктивное возмещение налога на добавленную стоимость.

Об этом Андрей Новак сказал в эфире Ранок.LIVE.

Как Кабмину не повышать налоги

Новак подчеркнул, что нужно прекратить фиктивное возмещение НДС, оффшорные схемы, закрытые схемы на таможне, в налоговой.

"И вы будете иметь более 300 млрд грн", — подчеркнул он.

Напомним, в Украине установлено налогообложение заработной платы, а если работодатели не оформляют официально работников, чтобы не тратить на налоговые вычеты — предусмотрены штрафные финансовые санкции. Известно, как облагается налогом заработная плата украинцев и действующие штрафы в 2024 году.

Также Государственная налоговая служба (ГНС) запланировала больше проверок бизнеса в 2024 году. При этом в трех регионах мониторинговых кампаний фискалов будет больше всего.