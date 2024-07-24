Економіст пояснив, як прихід "старих" кадрів шкодить ефективній реформі БЕБ

Економіст Ілля Несходовський розповів, що конкурс для прийому в Бюро економічної безпеки пройшов з порушеннями. Про отримання бажаної посади можна було домовитися з очільником конкурсної комісії.

Про це Несходовський розповів в ефірі День.LIVE, коментуючи ситуацію навколо економічних злочинів.

Порушення під час конкурсу на посади в БЕБ

"Три тижні тому був прийнятий нарешті законопроєкт щодо реформування цього органу. Але на останньому етапі сталася зміна кадрової політики. Був призначений колишній податковий міліціонер, який мав відповідну ментальність і підходи", — пояснив Несходовський.

Економіст зазначив, що конкурс на заміщення посад в БЕБ відбувся з порушеннями. Також були відсторонені певні "реальні" кандидати, які мали всі шанси очолити цей орган.

"Відбулося наповнення цього органу колишніми податковими міліціонерами, колишніми прокурорами, які не пройшли атестацію, колишніми митниками. Фактично це став орган сформований на так званій інституціональній пам'яті", — зазначив експерт.

Несходовський пояснив, що представники старої системи перенесли свої принципи діяльності у новий орган.

Раніше ми писали, що Верховна Рада загалом ухвалила закон про реформу Бюро економічної безпеки. Він передбачає незалежний відбір нового Голови БЕБ, переатестацією та кадровий відбір. "За" проголосували 239 депутатів.

Нагадаємо, що Кабінет Міністрів України пропонував Верховній Раді зняти з військового обліку резервістів співробітників Бюро економічної безпеки. На думку ініціаторів законопроєкту, це дозволить забезпечити безперебійну роботу відомства.