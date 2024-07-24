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Економіст пояснив, як прихід "старих" кадрів шкодить ефективній реформі БЕБ

Економіст пояснив, як прихід "старих" кадрів шкодить ефективній реформі БЕБ

24 липня 2024 р. 10:26

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10:26 Економіст пояснив, як прихід "старих" кадрів шкодить ефективній реформі БЕБ

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10:26 Економіст пояснив, як прихід "старих" кадрів шкодить ефективній реформі БЕБ

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08:00 Поступки територіями заради миру і блокування трибуни Верховної Ради — ефір Ранок.LIVE

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02:45 Китай хоче завершення війни та, можливо, бажає відвернутись від РФ

Text

00:09 По скільки годин на день не буде світла взимку — прогноз депутатки

23 липня 2024
Text

19:25 Гончаренко заявив, що Задорожній сьогодні з'явився в Верховній Раді

Text

18:47 Гончаренко заявив, що своїми діями Верховна Рада вчиняє дезертирство

Text

18:34 Експерт спрогнозував відключення світла в Україні в осінній період

Text

17:50 Збиття російського літака та потужна заява Залужного — ефір Вечір.LIVE

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13:00 Підготовка вбивства Фаріон та удар дронами по Криму — ефір День.LIVE

Економіст Ілля Несходовський розповів, що конкурс для прийому в Бюро економічної безпеки пройшов з порушеннями. Про отримання бажаної посади можна було домовитися з очільником конкурсної комісії.

Про це Несходовський розповів в ефірі День.LIVE, коментуючи ситуацію навколо економічних злочинів.

Порушення під час конкурсу на посади в БЕБ

"Три тижні тому був прийнятий нарешті законопроєкт щодо реформування цього органу. Але на останньому етапі сталася зміна кадрової політики. Був призначений колишній податковий міліціонер, який мав відповідну ментальність і підходи", — пояснив Несходовський.

Економіст зазначив, що конкурс на заміщення посад в БЕБ відбувся з порушеннями. Також були відсторонені певні "реальні" кандидати, які мали всі шанси очолити цей орган.

"Відбулося наповнення цього органу колишніми податковими міліціонерами, колишніми прокурорами, які не пройшли атестацію, колишніми митниками. Фактично це став орган сформований на так званій інституціональній пам'яті", — зазначив експерт.

Несходовський пояснив, що представники старої системи перенесли свої принципи діяльності у новий орган.

Раніше ми писали, що Верховна Рада загалом ухвалила закон про реформу Бюро економічної безпеки. Він передбачає незалежний відбір нового Голови БЕБ, переатестацією та кадровий відбір. "За" проголосували 239 депутатів. 

Нагадаємо, що Кабінет Міністрів України пропонував Верховній Раді зняти з військового обліку резервістів співробітників Бюро економічної безпеки. На думку ініціаторів законопроєкту, це дозволить забезпечити безперебійну роботу відомства.

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10:50 Вацко відреагував на перемогу Динамо над Партизаном — що сказав коментатор

10:49 Без мобілізації не буде нових резервів, потрібно залучати громадян за кордоном, — Сирський

10:44 Не відповідає дійсності — Стефанчук висловився про "канікули" Верховної Ради

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

10:28 Житло за програмою єОселя — кому і де найбільше видають кредитів

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