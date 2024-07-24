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Экономист объяснил, как приход "старых" кадров вредит эффективной реформе БЭБ

Экономист объяснил, как приход "старых" кадров вредит эффективной реформе БЭБ

24 июля 2024 г. 10:26

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10:26 Экономист объяснил, как приход "старых" кадров вредит эффективной реформе БЭБ

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10:26 Экономист объяснил, как приход "старых" кадров вредит эффективной реформе БЭБ

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08:00 Уступки территориями ради мира и блокирование трибуны Верховной Рады — эфир Ранок.LIVE

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02:45 Китай хочет завершения войны и, возможно, желает отстраниться от РФ

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00:09 По сколько часов в день не будет света зимой — прогноз депутата

23 июля 2024
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19:25 Гончаренко заявил, что Задорожный сегодня появился в Верховной Раде

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18:47 Гончаренко заявил, что своими действиями Верховная Рада совершает дезертирство

Text

18:34 Эксперт спрогнозировал отключение света в Украине в осенний период

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17:50 Сбитие российского самолета и мощное заявление Залужного — эфир Вечір.LIVE

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Экономист Илья Несходовский рассказал, что конкурс по приему в Бюро экономической безопасности прошел с нарушениями. О получении желаемой должности можно было договориться с руководителем конкурсной комиссии.

Об этом Несходовский рассказал в эфире День.LIVE, комментируя ситуацию вокруг экономических преступлений.

Нарушения во время конкурса на должности в БЭБ

"Три недели назад был принят наконец-то законопроект по реформированию этого органа. Но на последнем этапе произошло изменение кадровой политики. Был назначен бывший налоговый милиционер, который имел соответствующую ментальность и подходы", — пояснил Несходовский.

Экономист отметил, что конкурс на замещение должностей в БЭБ прошел с нарушениями. Также были отстранены некоторые "реальные" кандидаты, которые имели все шансы возглавить этот орган.

"Произошло наполнение этого органа бывшими налоговыми милиционерами, бывшими прокурорами, не прошедшими аттестацию, бывшими таможенниками. Фактически это стал орган сформированный на так называемой институциональной памяти", — отметил эксперт.

Несходовский объяснил, что представители старой системы перенесли свои принципы деятельности в новый орган.

Ранее мы писали, что Верховная Рада в целом приняла закон о реформе Бюро экономической безопасности. Он предусматривает независимый отбор нового председателя БЭБ, переаттестацию и кадровый отбор. "За" проголосовали 239 депутатов.

Напомним, что Кабинет Министров Украины предлагал Верховной Раде снять с военного учета резервистов сотрудников Бюро экономической безопасности . По мнению инициаторов законопроекта, это позволит обеспечить бесперебойную работу ведомства.

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