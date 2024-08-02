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Дунда хоче пояснень від Мін'юсту щодо премії ексначальнику колонії, де катували ув'язнених

Дунда хоче пояснень від Мін'юсту щодо премії ексначальнику колонії, де катували ув'язнених

02 серпня 2024 р. 23:46

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23:46 Дунда хоче пояснень від Мін'юсту щодо премії ексначальнику колонії, де катували ув'язнених

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23:46 Дунда хоче пояснень від Мін'юсту щодо премії ексначальнику колонії, де катували ув'язнених

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18:44 Скільки триватиме війна — військовий звернув увагу на нюанс, як маніпулюють українцями

Text

18:09 Масові звільнення в уряді та різке підвищення тарифів — ефір Вечір.LIVE

Text

17:51 На Лиманському напрямку росіяни шукають точку для прориву — військовий поділився деталями

Text

12:56 Нові подробиці вбивства Фаріон та підготовка США до війни — ефір День.LIVE

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

12:22 Доктор економічних наук Длігач назвав реформи, які дозволять поповнити держбюджет на 1 трлн грн

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11:13 Генерал-лейтенант Романенко пояснив, що потрібно для ефективного використання винищувачів F-16

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08:00 Переломний момент у війні з F-16 та доповідь Сирського про ситуацію на фронті — ефір Ранок.LIVE

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18:03 Військовий пояснив, як ЗСУ зможуть використовувати винищувачі F-16

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Міністерство юстиції має пояснити, чому колишній начальник Божковської колонії, де катували ув'язнених отримував премію. Ця колонія знаходиться у Полтавській області.

Про це у п'ятницю, в етері Вечір.LIVE заявив народний депутат Олег Дунда.

Нардеп вимагає пояснень

Дунда наголосив, що контролюватиме особисто ситуацію щодо премії ексначальника виправної колонії.

Він підкреслив, що зверниться до Мін'юсту за роз'ясненнями.

Також нардеп має запитання і до правоохоронних органів.

"Буде зроблено запит з метою того, щоб ті, хто там відповідає, повідомили, якого біса вони нагородили цю людину, і спитаю у правоохоронних органів, а як там справа по цьому кейсу, що там відбувається", — сказав Дунда.

Зазначимо, що колишній начальник Божковської виправної колонії отримав після звільнення премію у 400 тисяч грн.

Також торік він домігся, щоб йому встановили максимальний рівень пенсії.

У травні 2024 року детективи ДБР оголосили про підозру чотирьом посадовцям Божковської виправної колонії у причетності до катування в’язнів.

Зокрема, вони били ув'язнених доти, доки не ламали волю та примушували беззаперечно виконувати будь-які вказівки.

Також відомство отримало відеодоказ звірств наглядачів. 

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23:20 Українка Бех-Романчук пройшла у фінал Олімпійських ігор в потрійному стрибку

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Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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