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Дунда хочет объяснений от Минюста по поводу премии экс-начальнику колонии, где пытали заключенных

Дунда хочет объяснений от Минюста по поводу премии экс-начальнику колонии, где пытали заключенных

2 августа 2024 г. 23:46

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23:46 Дунда хочет объяснений от Минюста по поводу премии экс-начальнику колонии, где пытали заключенных

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Министерство юстиции должно объяснить, почему бывший начальник Божковской колонии, где пытали заключенных, получал премию. Эта колония находится в Полтавской области.

Об этом в пятницу, в эфире Вечір.LIVE заявил народный депутат Олег Дунда.

Нардеп требует пояснений

Дунда подчеркнул, что лично будет контролировать ситуацию относительно премии экс-начальника исправительной колонии.

Он подчеркнул, что обратится в Минюст за разъяснениями.

Также у нардепа есть вопросы и к правоохранительным органам.

"Будет сделан запрос с целью того, чтобы отвечающие там сообщили, какого черта они наградили этого человека, и спрошу у правоохранительных органов, а как там дело по этому кейсу, что там происходит", — сказал Дунда.

Отметим, что бывший начальник Божковской исправительной колонии получил после увольнения премию в 400 тысяч гривен.

Также в прошлом году он добился, чтобы установили максимальный уровень пенсии.

В мае 2024 года детективы ДБР объявили о подозрении четырем должностным лицам Божковской исправительной колонии в причастности к пыткам заключенных.

В частности, они избивали заключенных до тех пор, пока не ломали волю и заставляли безоговорочно выполнять какие-либо указания.

Также ведомство получило видеодоказательство зверств надзирателей.

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23:05 НБУ утвердил новый курс доллара — как изменились цены перед выходными

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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