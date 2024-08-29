Дозвіл ТЦК стріляти на ураження та підвищення податків в Україні — ефір Ранок.LIVE

У Волинському ТЦК та СП днями стався збройний напад на пост охорони. Тому до особового складу всіх ТЦК області доведено, що у випадку загрози життю слід відкривати вогонь на ураження.

Про це і не тільки поговоримо в ефірі Ранок.LIVE о 8:00.

Про що ефір

Гостями студії Новини.LIVE стали:

військовий юрист, учасник проєкту "Пантерівець" Тарас Боровський;

доктор соціологічних наук, директор Інституту конфліктології та аналізу Росії Олександр Шульга;

експертка з міжнародних відносин Мережі захисту національних інтересів АНТС Катерина Мусієнко;

політичний аналітик Вʼячеслав Потапенко;

голова Ради Української Асоціації відновлюваної енергетики Станіслав Ігнатьєв;

речник Української добровольчої армії "Південь" Сергій Братчук;

директор Інституту світової політики Євген Магда;

народний депутат України, Перший заступник голови Комітету з питань інтеграції до ЄС Вадим Галайчук;

експерт з питань енергетики Геннадій Рябцев.

Разом з ведучими Ольгою Волковою та Віталієм Прудиусом вони обговорять такі теми:

в одному з ТЦК працівникам дозволили стріляти на ураження;

урядовий пакет про підвищення податків принесе у чотири рази менше коштів, ніж планувалось;

чи є шкідливі речовини у Десні.