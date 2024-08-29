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Дозвіл ТЦК стріляти на ураження та підвищення податків в Україні — ефір Ранок.LIVE

Дозвіл ТЦК стріляти на ураження та підвищення податків в Україні — ефір Ранок.LIVE

29 серпня 2024 р. 08:00

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08:00 Дозвіл ТЦК стріляти на ураження та підвищення податків в Україні — ефір Ранок.LIVE

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20:00 Нардепка назвала компромісну суму для економічного бронювання

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17:54 Дозвіл для ТЦК стріляти у випадку загрози життю — адвокат прокоментував

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17:50 Скільки об’єктів у РФ можна уразити ракетами ATACMS, якби США зняли обмеження — ефір Вечір.LIVE

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16:25 Реформа Укрзалізниці для євроінтеграції — нардеп назвав основну ідею

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15:27 Будівництво дороги за 18 км від фронту — нардеп Крейденко пояснив, хто за це відповідає

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14:51 Економічний аналітик Себастьянович пояснив, чому економічне бронювання буде неефективним

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13:04 Російський обстріл Кривого Рогу та його наслідки — ефір День.LIVE

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18:00Головний залізничний вокзал у Львові стане першим в Україні безбарʼєрним — деталі

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08:00 Дозвіл ТЦК стріляти на ураження та підвищення податків в Україні — ефір Ранок.LIVE

28 серпня 2024
Text

23:22 Курська операція, мобілізація та провал Путіна — ексклюзивне інтерв'ю Подоляка для Новини.LIVE

Text

20:00 Нардепка назвала компромісну суму для економічного бронювання

Text

17:54 Дозвіл для ТЦК стріляти у випадку загрози життю — адвокат прокоментував

Text

17:50 Скільки об’єктів у РФ можна уразити ракетами ATACMS, якби США зняли обмеження — ефір Вечір.LIVE

Text

16:25 Реформа Укрзалізниці для євроінтеграції — нардеп назвав основну ідею

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

15:42 Відсутність квитків в Укрзалізниці — нардеп пояснив причину дефіциту

Text

15:27 Будівництво дороги за 18 км від фронту — нардеп Крейденко пояснив, хто за це відповідає

Text

14:51 Економічний аналітик Себастьянович пояснив, чому економічне бронювання буде неефективним

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13:04 Російський обстріл Кривого Рогу та його наслідки — ефір День.LIVE

У Волинському ТЦК та СП днями стався збройний напад на пост охорони. Тому до особового складу всіх ТЦК області доведено, що у випадку загрози життю слід відкривати вогонь на ураження.

Про це і не тільки поговоримо в ефірі Ранок.LIVE о 8:00.

Про що ефір

Гостями студії Новини.LIVE стали:

  • військовий юрист, учасник проєкту "Пантерівець" Тарас Боровський;
  • доктор соціологічних наук, директор Інституту конфліктології та аналізу Росії Олександр Шульга;
  • експертка з міжнародних відносин Мережі захисту національних інтересів АНТС Катерина Мусієнко;
  • політичний аналітик Вʼячеслав Потапенко; 
  • голова Ради Української Асоціації відновлюваної енергетики Станіслав Ігнатьєв;
  • речник Української добровольчої армії "Південь" Сергій Братчук;
  • директор Інституту світової політики Євген Магда;
  • народний депутат України, Перший заступник голови Комітету з питань інтеграції до ЄС Вадим Галайчук;
  • експерт з питань енергетики Геннадій Рябцев.

Разом з ведучими Ольгою Волковою та Віталієм Прудиусом вони обговорять такі теми:

  • в одному з ТЦК працівникам дозволили стріляти на ураження;
  • урядовий пакет про підвищення податків принесе у чотири рази менше коштів, ніж планувалось;
  • чи є шкідливі речовини у Десні.

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09:00 Захисники вдарили по групі окупантів поблизу Новогродівки на Донеччині — відео

08:41 Частині українців допоможуть з житлом — деталі проєкту Мінсоцполітики

08:37 Подоляк назвав кількість українців, які виїхали за кордон, та як їх планують повертати додому

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

08:33 Нічна атака дронів на Київ — тривога в столиці тривала понад п'ять годин

08:19 Сирський звернувся до українців у 10-ту річницю боїв за Іловайськ

08:08 На Черкащині через падіння уламків дрона виникла пожежа — в ОВА повідомили деталі

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16:25 Реформа Укрзалізниці для євроінтеграції — нардеп назвав основну ідею

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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15:42 Відсутність квитків в Укрзалізниці — нардеп пояснив причину дефіциту

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15:27 Будівництво дороги за 18 км від фронту — нардеп Крейденко пояснив, хто за це відповідає

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14:51 Економічний аналітик Себастьянович пояснив, чому економічне бронювання буде неефективним

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