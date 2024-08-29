Дозвіл ТЦК стріляти на ураження та підвищення податків в Україні — ефір Ранок.LIVE

У Волинському ТЦК та СП днями стався збройний напад на пост охорони. Тому до особового складу всіх ТЦК області доведено, що у випадку загрози життю слід відкривати вогонь на ураження.
Про це і не тільки поговоримо в ефірі Ранок.LIVE о 8:00.
Про що ефір
Гостями студії Новини.LIVE стали:
- військовий юрист, учасник проєкту "Пантерівець" Тарас Боровський;
- доктор соціологічних наук, директор Інституту конфліктології та аналізу Росії Олександр Шульга;
- експертка з міжнародних відносин Мережі захисту національних інтересів АНТС Катерина Мусієнко;
- політичний аналітик Вʼячеслав Потапенко;
- голова Ради Української Асоціації відновлюваної енергетики Станіслав Ігнатьєв;
- речник Української добровольчої армії "Південь" Сергій Братчук;
- директор Інституту світової політики Євген Магда;
- народний депутат України, Перший заступник голови Комітету з питань інтеграції до ЄС Вадим Галайчук;
- експерт з питань енергетики Геннадій Рябцев.
Разом з ведучими Ольгою Волковою та Віталієм Прудиусом вони обговорять такі теми:
- в одному з ТЦК працівникам дозволили стріляти на ураження;
- урядовий пакет про підвищення податків принесе у чотири рази менше коштів, ніж планувалось;
- чи є шкідливі речовини у Десні.