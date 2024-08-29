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Разрешение ТЦК стрелять на поражение и повышение налогов в Украине — эфир Ранок.LIVE

Разрешение ТЦК стрелять на поражение и повышение налогов в Украине — эфир Ранок.LIVE

29 августа 2024 г. 8:00

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08:00 Разрешение ТЦК стрелять на поражение и повышение налогов в Украине — эфир Ранок.LIVE

28 августа 2024
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23:22 Курская операция, мобилизация и провал Путина — эксклюзивное интервью Подоляка для Новини.LIVE

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20:00 Нардеп назвала компромиссную сумму для экономического бронирования

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17:54 Разрешение для ТЦК стрелять в случае угрозы жизни — адвокат прокомментировал

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17:50 Сколько объектов в РФ можно ударить ракетами ATACMS, если б США сняли ограничения — эфир Вечір.LIVE

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16:25 Реформа Укрзализныци для евроинтеграции — нардеп назвал основную идею

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15:42 Отсутствие билетов в Укрзализныце — нардеп объяснил причину дефицита

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15:27 Строительство дороги в 18 км от фронта — нардеп Крейденко объяснил, кто за это отвечает

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14:51 Экономический аналитик Себастьянович объяснил, почему экономическое бронирование будет неэффективным

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13:04 Российский обстрел Кривого Рога и его последствия — эфир День.LIVE

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18:00Главный железнодорожный вокзал во Львове станет первым в Украине безбарьерным — детали

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08:00 Разрешение ТЦК стрелять на поражение и повышение налогов в Украине — эфир Ранок.LIVE

28 августа 2024
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23:22 Курская операция, мобилизация и провал Путина — эксклюзивное интервью Подоляка для Новини.LIVE

Text

20:00 Нардеп назвала компромиссную сумму для экономического бронирования

Text

17:54 Разрешение для ТЦК стрелять в случае угрозы жизни — адвокат прокомментировал

Text

17:50 Сколько объектов в РФ можно ударить ракетами ATACMS, если б США сняли ограничения — эфир Вечір.LIVE

Text

16:25 Реформа Укрзализныци для евроинтеграции — нардеп назвал основную идею

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15:42 Отсутствие билетов в Укрзализныце — нардеп объяснил причину дефицита

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15:27 Строительство дороги в 18 км от фронта — нардеп Крейденко объяснил, кто за это отвечает

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14:51 Экономический аналитик Себастьянович объяснил, почему экономическое бронирование будет неэффективным

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13:04 Российский обстрел Кривого Рога и его последствия — эфир День.LIVE

В Волынском ТЦК и СП на днях произошло вооруженное нападение на пост охраны. Поэтому личному составу всех ТЦК области доказано, что в случае угрозы жизни следует открывать огонь на поражение.

Об этом и не только поговорим в эфире Ранок.LIVE в 8:00.

О чем эфир

Гостями студии Новини.LIVE стали:

  • военный юрист, участник проекта "Пантерівець" Тарас Боровский;
  • доктор социологических наук, директор Института конфликтологии и анализа России Александр Шульга;
  • эксперт по международным отношениям Сети защиты национальных интересов АНТС Екатерина Мусиенко;
  • политический аналитик Вячеслав Потапенко;
  • председатель Совета Украинской Ассоциации возобновляемой энергетики Станислав Игнатьев;
  • спикер Украинской добровольческой армии "Юг" Сергей Братчук;
  • директор Института мировой политики Евгений Магда;
  • народный депутат Украины, Первый заместитель председателя Комитета по вопросам интеграции в ЕС Вадим Галайчук;
  • эксперт по энергетике Геннадий Рябцев.

Вместе с ведущими Ольгой Волковой и Виталием Прудиусом они обсудят следующие темы:

  • в одном из ТЦК работникам разрешили стрелять на поражение;
  • правительственный пакет о повышении налогов принесет в четыре раза меньше средств, чем планировалось;
  • есть ли вредные вещества в Десне.

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08:08 На Черкащине из-за падения обломков дрона возник пожар — в ОВА сообщили детали

обновлено:

08:07 В Киевской области прогремели взрывы

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

08:07 На Полтавщине посадят в тюрьму семейного врача, который прошел ВВК — что произошло

08:00 Украинским бойцам выплатят 150 тыс. грн вознаграждения за звание — условия

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