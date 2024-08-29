Разрешение ТЦК стрелять на поражение и повышение налогов в Украине — эфир Ранок.LIVE

В Волынском ТЦК и СП на днях произошло вооруженное нападение на пост охраны. Поэтому личному составу всех ТЦК области доказано, что в случае угрозы жизни следует открывать огонь на поражение.

Об этом и не только поговорим в эфире Ранок.LIVE в 8:00.

О чем эфир

Гостями студии Новини.LIVE стали:

военный юрист, участник проекта "Пантерівець" Тарас Боровский;

доктор социологических наук, директор Института конфликтологии и анализа России Александр Шульга;

эксперт по международным отношениям Сети защиты национальных интересов АНТС Екатерина Мусиенко;

политический аналитик Вячеслав Потапенко;

председатель Совета Украинской Ассоциации возобновляемой энергетики Станислав Игнатьев;

спикер Украинской добровольческой армии "Юг" Сергей Братчук;

директор Института мировой политики Евгений Магда;

народный депутат Украины, Первый заместитель председателя Комитета по вопросам интеграции в ЕС Вадим Галайчук;

эксперт по энергетике Геннадий Рябцев.

Вместе с ведущими Ольгой Волковой и Виталием Прудиусом они обсудят следующие темы:

в одном из ТЦК работникам разрешили стрелять на поражение;

правительственный пакет о повышении налогов принесет в четыре раза меньше средств, чем планировалось;

есть ли вредные вещества в Десне.