Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Відео arrow Директор"А-95" повідомив, скільки прибутків отримали польські компанії від України за два роки arrow
Директор"А-95" повідомив, скільки прибутків отримали польські компанії від України за два роки

Директор"А-95" повідомив, скільки прибутків отримали польські компанії від України за два роки

29 липня 2024 р. 23:35

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео
Text

23:35 Директор"А-95" повідомив, скільки прибутків отримали польські компанії від України за два роки

Text

23:03 Директор "А-95" заявив, що транзит "Лукойлу" до Словаччини та Угорщини не зупинявся

Text

20:58 Нардеп відповів, чи вдалося забронювати від мобілізації протезистів

Text

18:14 Військовий пояснив, чому українці бояться мобілізуватись через ТЦК

Text

17:50 Заява матері обвинуваченого у вбивстві Фаріон та роковини теракту в Оленівці — ефір Вечір.LIVE

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

17:36 Військовий повідомив, що деяким мобілізованим ув'язненим не виплачують зарплату

Text

17:18 Військовий повідомив про просування ворога на Покровському напрямку

Text

13:12Мирний план Зеленського та відключення світла в Україні — ефір День.LIVE

Text

12:36 Експерт попередив про ймовірне зростання цін на доставку газу

Text

08:00 Ескалація війни в Ізраїлі та план Зеленського для досягнення миру — ефір Ранок.LIVE

Text

18:00Головний залізничний вокзал у Львові стане першим в Україні безбарʼєрним — деталі

Text

23:35 Директор"А-95" повідомив, скільки прибутків отримали польські компанії від України за два роки

Text

23:03 Директор "А-95" заявив, що транзит "Лукойлу" до Словаччини та Угорщини не зупинявся

Text

20:58 Нардеп відповів, чи вдалося забронювати від мобілізації протезистів

Text

18:14 Військовий пояснив, чому українці бояться мобілізуватись через ТЦК

Text

17:50 Заява матері обвинуваченого у вбивстві Фаріон та роковини теракту в Оленівці — ефір Вечір.LIVE

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

17:36 Військовий повідомив, що деяким мобілізованим ув'язненим не виплачують зарплату

Text

17:18 Військовий повідомив про просування ворога на Покровському напрямку

Text

13:12 Мирний план Зеленського та відключення світла в Україні — ефір День.LIVE

Text

12:36 Експерт попередив про ймовірне зростання цін на доставку газу

Text

08:00 Ескалація війни в Ізраїлі та план Зеленського для досягнення миру — ефір Ранок.LIVE

Директор консалтингової компанії "А-95" Сергій Куюн заявив, що польські нафтові та транспортні компанії заробили додаткові $0,5 млрд від України протягом останніх двох років. Він підкреслив, що за цей період Польща в рази збільшила експорт в Україну.

Про це він розповів в ефірі Вечір.LIVE.

Скільки прибутків з України отримали компанії Польщі

"50% пального зараз йде з Польщі та територією Польщі. Тобто вони заробляють на продажі нафтопродукту, транзиті, роботі своїх портів, на залізниці, роботі своїх транспортних компаній", — заявив директор компанії "А-95".

За його словами, з 2021 року Польща втричі збільшила експорт до України, а Угорщина, у свою чергу, знайшла потужний канал для збуту своєї продукції.

Раніше Куюн заявив, що транзит російського "Лукойлу" не припинявся

Раніше Президент Словаччини Пітер Пеллегріні та міністр оборони Роберт Каліняк погрожують Україні через припинення транзиту нафти "Лукойл" через трубопровід "Дружба". Обіцяють застосувати заходи, якщо ситуація не буде виправлена. 

Також в Угорщині та Словаччині можуть зрости ціни на пальне на АЗС. Проте в них не повинні виникнути проблеми з дефіцитом пального після заборони транзиту нафти "Лукойла" через Україну до Східної Європи.

Актуальні відео на нашому YouTube каналі

Підписатися

Новини з відео

Всі відео
Всі Новини Статті Відео

23:53 Житель Херсонщини під час окупації працював на ворога, але розкаявся — як його покарав суд

23:45 Електрика без обмежень — як завтра вимикатимуть світло в Києві

23:45 Українські військові уразили важливі об'єкти на території РФ, — Генштаб

23:36 На Олімпіаді збірна України з гімнастики була дуже близька до медалі в багатоборстві

Text

23:35 Директор"А-95" повідомив, скільки прибутків отримали польські компанії від України за два роки

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

23:27 Для українських в'язнів мобілізація стала другим шансом, — Reuters

23:16 Заборона керувати авто — як суд повідомлятиме ухилянтам

23:05 Долар суттєво втратив у ціні — дані НБУ та банків

Text

23:03 Директор "А-95" заявив, що транзит "Лукойлу" до Словаччини та Угорщини не зупинявся

22:46 Військовозобов'язані жінки — за що їх можуть оштрафувати

23:53 Житель Херсонщини під час окупації працював на ворога, але розкаявся — як його покарав суд

23:45 Електрика без обмежень — як завтра вимикатимуть світло в Києві

23:45 Українські військові уразили важливі об'єкти на території РФ, — Генштаб

23:36 На Олімпіаді збірна України з гімнастики була дуже близька до медалі в багатоборстві

23:27 Для українських в'язнів мобілізація стала другим шансом, — Reuters

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

23:16 Заборона керувати авто — як суд повідомлятиме ухилянтам

23:05 Долар суттєво втратив у ціні — дані НБУ та банків

22:46 Військовозобов'язані жінки — за що їх можуть оштрафувати

22:45 В Україні здорожчали всі види пального — якою буде вартість бензину на АЗС завтра

22:39 Росіяни наближаються до стратегічно важливого міста на сході України, — Reuters

18:43 Відпочинок в Одесі 2024 — скільки коштує тиждень біля моря

05:24 Ціни на оренду в Україні — як у Львові змінилась вартість житла наприкінці липня

28 липня 2024
Ексклюзив

06:30 Готує авторські смаколики для переселенців у Львові — історія кондитерки з Мелітополя

27 липня 2024
Ексклюзив

06:16 У Львові очікується катастрофічне зростання цін на хліб та інші продукти

05:55 Навчальний рік, вилучення грошей та мобілізація студентів — що зміниться для українців з 1 серпня

26 липня 2024
Ексклюзив

21:05 Як отримати чи купити паспорт ЄС — законні способи та махінаційні схеми

Ексклюзив

18:41 Дефолту в Україні не буде, а щодо долара є питання — Данило Гетманцев

Новина з відео

06:16 Не місяці, а роки — скільки ще триватимуть графіки відключення світла та до чого готуватися взимку

25 липня 2024

18:44 У воїна дохід менший, ніж в помічника нардепа — як в Одесі відреагували на скандальний закон

10:46 Хто стоїть за вбивством Фаріон — оприлюднено нові версії від місцевих депутатів

Text

23:35 Директор"А-95" повідомив, скільки прибутків отримали польські компанії від України за два роки

Text

23:03 Директор "А-95" заявив, що транзит "Лукойлу" до Словаччини та Угорщини не зупинявся

Text

20:58 Нардеп відповів, чи вдалося забронювати від мобілізації протезистів

Text

18:14 Військовий пояснив, чому українці бояться мобілізуватись через ТЦК

Text

17:50 Заява матері обвинуваченого у вбивстві Фаріон та роковини теракту в Оленівці — ефір Вечір.LIVE

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

17:36 Військовий повідомив, що деяким мобілізованим ув'язненим не виплачують зарплату

Text

17:18 Військовий повідомив про просування ворога на Покровському напрямку

Text

13:12 Мирний план Зеленського та відключення світла в Україні — ефір День.LIVE

Text

12:36 Експерт попередив про ймовірне зростання цін на доставку газу

Text

08:00 Ескалація війни в Ізраїлі та план Зеленського для досягнення миру — ефір Ранок.LIVE