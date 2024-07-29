Директор"А-95" повідомив, скільки прибутків отримали польські компанії від України за два роки

Директор консалтингової компанії "А-95" Сергій Куюн заявив, що польські нафтові та транспортні компанії заробили додаткові $0,5 млрд від України протягом останніх двох років. Він підкреслив, що за цей період Польща в рази збільшила експорт в Україну.

Про це він розповів в ефірі Вечір.LIVE.

Скільки прибутків з України отримали компанії Польщі

"50% пального зараз йде з Польщі та територією Польщі. Тобто вони заробляють на продажі нафтопродукту, транзиті, роботі своїх портів, на залізниці, роботі своїх транспортних компаній", — заявив директор компанії "А-95".

За його словами, з 2021 року Польща втричі збільшила експорт до України, а Угорщина, у свою чергу, знайшла потужний канал для збуту своєї продукції.

Раніше Куюн заявив, що транзит російського "Лукойлу" не припинявся.

Раніше Президент Словаччини Пітер Пеллегріні та міністр оборони Роберт Каліняк погрожують Україні через припинення транзиту нафти "Лукойл" через трубопровід "Дружба". Обіцяють застосувати заходи, якщо ситуація не буде виправлена.

Також в Угорщині та Словаччині можуть зрости ціни на пальне на АЗС. Проте в них не повинні виникнути проблеми з дефіцитом пального після заборони транзиту нафти "Лукойла" через Україну до Східної Європи.