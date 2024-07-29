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Директор "А-95" сообщил, сколько прибыли получили польские компании от Украины за два года

Директор "А-95" сообщил, сколько прибыли получили польские компании от Украины за два года

29 июля 2024 г. 23:35

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23:35 Директор "А-95" сообщил, сколько прибыли получили польские компании от Украины за два года

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23:35 Директор "А-95" сообщил, сколько прибыли получили польские компании от Украины за два года

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23:03 Директор "А-95" заявил, что транзит "Лукойла" в Словакию и Венгрию не останавливался

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20:58 Нардеп ответил, удалось ли забронировать от мобилизации протезистов

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18:14 Военный объяснил, почему украинцы боятся мобилизоваться через ТЦК

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17:50 Заявление матери обвиняемого в убийстве Фарион и годовщина теракта в Еленовке — эфир Вечір.LIVE

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17:36 Военный сообщил, что некоторым мобилизованным заключенным не выплачивают зарплату

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17:18 Военный сообщил о продвижении врага на Покровском направлении

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12:36 Эксперт предупредил о возможном росте цен на доставку газа

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Директор консалтинговой компании "А-95" Сергей Куюн заявил, что польские нефтяные и транспортные компании заработали дополнительные $0,5 млрд от Украины за последние два года. Он подчеркнул, что за этот период Польша в разы увеличила экспорт в Украину.

Об этом он рассказал в эфире Вечір.LIVE.

Сколько прибыли из Украины получили компании Польши

"50% горючего сейчас идет из Польши и территорией Польши. То есть они зарабатывают на продаже нефтепродукта, транзите, работе своих портов, на железной дороге, работе своих транспортных компаний", — заявил директор компании "А-95".

По его словам, с 2021 года Польша втрое увеличила экспорт в Украину, а Венгрия в свою очередь нашла мощный канал для сбыта своей продукции.

Ранее Куюн заявил, что транзит российского "Лукойла" не прекращался.

Ранее Президент Словакии Питер Пеллегрини и министр обороны Роберт Калиняк угрожают Украине из-за прекращения транзита нефти "ЛУКойл" через трубопровод "Дружба". Обещают применить меры, если ситуация не будет исправлена.

Также в Венгрии и Словакии могут подняться цены на топливо на АЗС. Однако у них не должны возникнуть проблемы с дефицитом горючего после запрета транзита нефти "Лукойла" через Украину в Восточную Европу.

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Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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