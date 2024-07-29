Директор "А-95" сообщил, сколько прибыли получили польские компании от Украины за два года

Директор консалтинговой компании "А-95" Сергей Куюн заявил, что польские нефтяные и транспортные компании заработали дополнительные $0,5 млрд от Украины за последние два года. Он подчеркнул, что за этот период Польша в разы увеличила экспорт в Украину.

Об этом он рассказал в эфире Вечір.LIVE.

Сколько прибыли из Украины получили компании Польши

"50% горючего сейчас идет из Польши и территорией Польши. То есть они зарабатывают на продаже нефтепродукта, транзите, работе своих портов, на железной дороге, работе своих транспортных компаний", — заявил директор компании "А-95".

По его словам, с 2021 года Польша втрое увеличила экспорт в Украину, а Венгрия в свою очередь нашла мощный канал для сбыта своей продукции.

Ранее Куюн заявил, что транзит российского "Лукойла" не прекращался.

Ранее Президент Словакии Питер Пеллегрини и министр обороны Роберт Калиняк угрожают Украине из-за прекращения транзита нефти "ЛУКойл" через трубопровод "Дружба". Обещают применить меры, если ситуация не будет исправлена.

Также в Венгрии и Словакии могут подняться цены на топливо на АЗС. Однако у них не должны возникнуть проблемы с дефицитом горючего после запрета транзита нефти "Лукойла" через Украину в Восточную Европу.