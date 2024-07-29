Директор "А-95" заявив, що транзит "Лукойлу" до Словаччини та Угорщини не зупинявся

Директор консалтингової компанії "А-95" Сергій Куюн заявив, що транзит російського "Лукойлу" не припинявся. Він додав, що заяви про його зупинку мають на меті створити скандал на рівні ЄС.

Про це він розповів в ефірі Вечір.LIVE.

Транзит "Лукойлу" через Україну

"Транзит російського "Лукойлу" до Словаччини та Угорщини ніхто не зупиняв", — заявив директор компанії "А-95".

Куюн вважає, що заяви про припинення Україною транзиту нафти можуть бути спробою створити новий скандал на рівні Європейського Союзу. Експерт вважає, що росіяни або використовували угорців без їхнього відома, або ж діяли узгоджено з ними.

Нагадаємо, Президент Словаччини Пітер Пеллегріні та міністр оборони Роберт Каліняк погрожують Україні через припинення транзиту нафти "Лукойл" через трубопровід "Дружба". Обіцяють застосувати заходи, якщо ситуація не буде виправлена.

Також в Угорщині та Словаччині можуть зрости ціни на пальне на АЗС. Проте в них не повинні виникнути проблеми з дефіцитом пального після заборони транзиту нафти "Лукойла" через Україну до Східної Європи.