Директор "А-95" заявил, что транзит "Лукойла" в Словакию и Венгрию не останавливался

Директор консалтинговой компании "А-95" Сергей Куюн заявил, что транзит российского "Лукойла" не прекращался. Он добавил, что заявления о его остановке преследуют цель создать скандал на уровне ЕС.

Об этом он рассказал в эфире Вечір.LIVE.

Транзит "Лукойла" через Украину

"Транзит российского "Лукойла" в Словакию и Венгрию никто не останавливал", — заявил директор компании "А-95".

Куюн считает, что заявления о прекращении Украиной транзита нефти могут стать попыткой создать новый скандал на уровне Европейского Союза. Эксперт считает, что россияне либо использовали венгров без их ведома, либо действовали согласованно с ними.

Напомним, Президент Словакии Питер Пеллегрини и министр обороны Роберт Калиняк угрожают Украине из-за прекращения транзита нефти "Лукойл" через трубопровод "Дружба". Обещают применить меры, если ситуация не будет исправлена.

Также в Венгрии и Словакии могут подняться цены на топливо на АЗС. Однако у них не должны возникнуть проблемы с дефицитом горючего после запрета транзита нефти "Лукойла" через Украину в Восточную Европу.