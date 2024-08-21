Депутат Крулько відповів, чи є в держбюджеті кошти для фінансування "Національного кешбеку"

В Україні запустили програму "Національний кешбек" для громадян. Вона передбачає повернення частини вартості товарів, які були придбані в українських виробників.

Це прокоментував народний депутат Іван Крулько в ефірі Ранок.LIVE.

Національний кешбек в Україні

За словами депутата, у державному бюджеті на 2024 рік не передбачені видатки на "Національний кешбек". Також, на його думку, будь-які онлайн-розрахунки можуть стати предметом збору та аналізу інформації про особу.

"Ми живемо в достатньо відкритому суспільстві, і все те, що ми робимо онлайн, є явним, і рано чи пізно все одно можна докопатися до правди", — сказав Крулько.

Водночас він зазначив, що багато функціоналу в "Дії" працює дуже ефективно, а є речі, якими менше користуються. Тому варто простежити, що буде з цією ініціативою щодо "кешбеку".