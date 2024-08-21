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Депутат Крулько відповів, чи є в держбюджеті кошти для фінансування "Національного кешбеку"

Депутат Крулько відповів, чи є в держбюджеті кошти для фінансування "Національного кешбеку"

21 серпня 2024 р. 13:53

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13:53 Депутат Крулько відповів, чи є в держбюджеті кошти для фінансування "Національного кешбеку"

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13:53 Депутат Крулько відповів, чи є в держбюджеті кошти для фінансування "Національного кешбеку"

Text

13:15 Нардеп Євтушок назвав ймовірну причину відсутності кадрових рішень в Уряді

Text

13:00 Підготовка до кінця війни та початок таємних переговорів — ефір День.LIVE

Text

12:55 Ратифікація Римського статуту — юрист пояснив нюанси

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11:45 Помаранчева революція та Майдан можуть завадити вступу до ЄС — нардеп пояснив причину

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08:00 Заборона УПЦ та просування на Курщині — ефір Ранок.LIVE

20 серпня 2024
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20:08 Гончаренко заявив, що закон про заборону російської церкви не про релігію, а про нацбезпеку

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19:21 Гончаренко відповів, з ким хоче вести перемовини Путін

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17:50 Небезпека у Тернополі та підготовка котла для окупантів на Курщині — ефір Вечір.LIVE

В Україні запустили програму "Національний кешбек" для громадян. Вона передбачає повернення частини вартості товарів, які були придбані в українських виробників.

Це прокоментував народний депутат Іван Крулько в ефірі Ранок.LIVE.

Національний кешбек в Україні

За словами депутата, у державному бюджеті на 2024 рік не передбачені видатки на "Національний кешбек". Також, на його думку, будь-які онлайн-розрахунки можуть стати предметом збору та аналізу інформації про особу.

"Ми живемо в достатньо відкритому суспільстві, і все те, що ми робимо онлайн, є явним, і рано чи пізно все одно можна докопатися до правди", — сказав Крулько.

Водночас він зазначив, що багато функціоналу в "Дії" працює дуже ефективно, а є речі, якими менше користуються. Тому варто простежити, що буде з цією ініціативою щодо "кешбеку".

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15:00 Ліхтарі для скверу за шалені гроші — у Києві викрили схему розкрадання бюджетних коштів

14:55 У Генштабі показали, як відбуваються навчання українських штурмовиків — відео

14:55 В ГУР попередили про нові інформаційні операції Росії проти України в Європі

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

14:52 Зарплати в Україні зростають — кому пропонують від 100 тис. грн

14:49 В Криму залишились кинуті росіянами кораблі — що відомо про рештки ЧФ РФ

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