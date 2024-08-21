Депутат Крулько ответил, есть ли в госбюджете средства для финансирования "Национального кэшбека"

В Украине запустили программу " Национальный кэшбек " для граждан. Она предусматривает возврат части стоимости товаров, приобретенных у украинских производителей.

Это прокомментировал народный депутат Иван Крулько в эфире Ранок.LIVE.

Национальный кэшбек в Украине

По словам депутата, в государственном бюджете на 2024 год не предусмотрены расходы на "Национальный кэшбек". Также, по его мнению, любые онлайн-расчеты могут стать предметом сбора и анализа информации о личности.

"Мы живем в достаточно открытом обществе, и все то, что мы делаем онлайн, очевидно, и рано или поздно все равно можно докопаться до правды", — сказал Крулько.

В то же время он отметил, что много функционала в "Дії" работает очень эффективно, а есть вещи, которыми меньше пользуются. Поэтому стоит проследить, что будет с этой инициативой по поводу "кэшбека".