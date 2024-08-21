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Депутат Крулько ответил, есть ли в госбюджете средства для финансирования "Национального кэшбека"

Депутат Крулько ответил, есть ли в госбюджете средства для финансирования "Национального кэшбека"

21 августа 2024 г. 13:53

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13:53 Депутат Крулько ответил, есть ли в госбюджете средства для финансирования "Национального кэшбека"

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13:53 Депутат Крулько ответил, есть ли в госбюджете средства для финансирования "Национального кэшбека"

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13:15 Нардеп Евтушок назвал вероятную причину отсутствия кадровых решений в правительстве

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13:00 Подготовка к концу войны и начало тайных переговоров — эфир День.LIVE

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21:51 Нардеп Дунда заявил, что США ведут переговоры с РФ за спиной у Украины

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В Украине запустили программу " Национальный кэшбек " для граждан. Она предусматривает возврат части стоимости товаров, приобретенных у украинских производителей.

Это прокомментировал народный депутат Иван Крулько в эфире Ранок.LIVE.

Национальный кэшбек в Украине

По словам депутата, в государственном бюджете на 2024 год не предусмотрены расходы на "Национальный кэшбек". Также, по его мнению, любые онлайн-расчеты могут стать предметом сбора и анализа информации о личности.

"Мы живем в достаточно открытом обществе, и все то, что мы делаем онлайн, очевидно, и рано или поздно все равно можно докопаться до правды", — сказал Крулько.

В то же время он отметил, что много функционала в "Дії" работает очень эффективно, а есть вещи, которыми меньше пользуются. Поэтому стоит проследить, что будет с этой инициативой по поводу "кэшбека".

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14:49 В Крыму остались покинутые россиянами корабли — что известно об остатках ЧФ РФ

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

14:47 На Закарпатье СБУ проводит обыски в Хустском ТЦК и у военкома — журналист

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